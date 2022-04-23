'Мы вернем все!' Зеленский сказал, при каком условии Украина пойдет в контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что наши защитники вернуть все временно оккупированные российскими захватчиками территории под контроль официальному Киеву. Он также уточнил, что контрнаступление начнется, как только Украина получить больше оружия.

Об этом Зеленский рассказал в субботу, 23 апреля, во время пресс-конференции в Киевском метрополитене. Мероприятие транслируется в эфире национального телемарафона.

"Как только у нас будет больше оружия, мы будем идти вперед возвращать наши территории. Все, что они прорвут или временно оккупируют, мы все вернем. И это будет не через десятки лет", - сказал он.

В контексте осажденного Мариуполя глава государства отметил, что как только Вооруженные силы Украины смогут туда дойти, сразу придут.

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На данный же момент власти предлагают российской стороне обмен гражданских и раненых, а также намерены вывезти погибших.

"И обмен защитников Мариуполя мы тоже предлагали. Мы предлагали любой формат обмена. И когда президент РФ выступает, что они не будут наступать и после этого авиаудары – вопрос не о доверии", - уточнил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что в последнее время произошли изменение в отношении предоставления оружия Украине западными партнерами. Особенно, по его словам, заметно, как изменилась скорость поставок от США.

"И если эта скорость будет наращиваться так же, как нам обещают, если шаги будут совпадать со словами, как у любого порядочного человека и лидера, мы будем быстрее деоккупировать наши территории", - заверил Зеленский.

Отметим, что в Украине от российской оккупации освобождены уже 919 населенных пунктов. В 29% из них уже возобновлена работа органов местного самоуправления и их исполнительных органов.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готовит мощные контрнаступления против группировок Российской Федерации. Он подчеркнул, что российские оккупанты получат по зубам.

В Генштабе ВСУ утром 23 апреля подтвердили, что враг пытается обеспечить сухопутный путь между Донецкой, Луганской областями и временно оккупированным Крымом.

Также оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма, усиливают свою группировку на Запорожском направлении.

А украинская разведка сообщила, что войска РФ завершают перегруппировку и пытаются определить наиболее уязвимые места Вооруженных сил Украины, чтобы начать широкомасштабное наступление в Донецком операционном районе.

Накануне Подоляк заявил, что после побега из Киевщины войска РФ решили попытаться одержать хоть какую-нибудь победу на Донбассе. То, как там будут развиваться события, станет ясно уже через неделю-полторы.

Подоляк отметил, что у Сил обороны Украины нет другого пути, кроме как одерживать тактические победы на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты активизировали боевые действия на Донбассе, а также сосредоточили 25 батальонно-тактических групп на Изюмском направлении. При этом РФ продолжают нести потери на востоке, где Силы обороны за 21 апреля отбили десять вражеских атак.