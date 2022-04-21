'Мы уже близко': в Херсоне начали появляться предупреждения для оккупантов. Фото

В оккупированном Россией украинском Херсоне начали появляться послания-предупреждения для захватчиков и коллаборантов. Неизвестные активисты расклеивают их в городе на столбах.

Фото в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко. На листовке для привлечения внимания оккупантов нарисована российская "свастика" – буква Z, которая стала символом полномасштабного российского вторжения в Украину.

Текст написан на русском языке.

"Русский оккупант и все, кто поддерживает их режим. Мы близко – уже работаем в Херсоне! Вас всех ждет смерть! Херсон – это Украина!" – сказано в предупреждении для оккупантов и их сторонников.

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Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты раздают листовки, в которых обвиняют украинские власти и Запад, а также раскрывают реальные цели Кремля. В них РФ напрямую признается в совершенных преступлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе силы сопротивления ликвидировали 70 захватчиков. Среди уничтоженных оккупантов были и кадыровцы.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что, предположительно, военных РФ в городе начали "ловить" ночные патрули.