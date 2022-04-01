"Мы уходим из-под Киева, отводим подразделения "за ленточку": рупор Кремля Александр Коц признал поражение

Российский пропагандист Александр Коц признал, что РФ неспособна захватить Украину. Рупора Кремля расстроил тот факт, что оккупантам пришлось отступать с киевского направления.

Об этом Коц написал на своих страницах в социальных сетях, отметив, что ему было тяжело написать соответствующий пост. По его словам, он "не мог найти ответы", почему планы россиян провалились.

"Отрицать очевидное стало бессмысленно. Мы уходим из-под Киева. Отводим свои подразделения "за ленточку". Я не политик и не генерал, у меня нет всей картины перед глазами. Я не знаю, почему было принято такое решение", – жалуется пропагандист.

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Однако он заявил, что все равно гордится российскими оккупантами и призвал не искать виновных в неудачах армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, наши защитники активно освобождают украинские города и села от российских оккупантов. Враги бегут, но продолжают минировать на пути своего отступления гражданские здания.

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