'Мы стоим благодаря Героям!' Зеленский почтил память и наградил защитников Украины

В пятницу, 29 апреля, президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских воинов, которые защищают наше государство от врага, часть из них – посмертно. Церемония прошла в Мариинском дворце.

Президент вспомнил тех Героев, которые отдали свою жизнь за Украину, завоевывая для нас будущее и свободу. Видео было опубликовано в официальном Telegram-канале украинского лидера (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Мы будем всегда благодарны всем, кто встал на защиту нашего государства в этой войне, развязанной Россией. Мы будем всегда помнить каждого и каждую, кто отдал свою жизнь за каждого из нас, за Украину", – подчеркнул президент.

Видео дня

Награждение прошло на 65-й день с начала полномасштабного российского вторжения. Зеленский подчеркнул: Россия надеялась, что мы не выстоим и пять дней, однако благодаря Героям, нашему единству и стремлению жить свободно мы боремся уже более двух месяцев.

"Мы будем бить оккупантов, пока не освободим нашу землю, пока не освободим наших людей, пока не ответим за каждую смерть и за каждое издевательство, которое оккупанты принесли в каждый наш дом, в наше государство", – сказал гарант.

Зеленский поблагодарил всех военных, которые смогли приехать в Киев, всех, кто сейчас на фронте делает все для нашей победы. От имени всего украинского народа он почтил память воинов, погибших в боях с агрессором.

Президент вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей военных, удостоенных этого звания посмертно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подписал указ о награждении военнослужащих Вооруженных Сил. Награды получили 286 защитников Украины.

229 из них – это военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая вместе с другими подразделениями героически защищает город Мариуполь, находящийся в блокаде российских оккупантов.