'Мы станем свидетелями масштабных событий': Фейгин дал прогноз, что может остановить Путина

Главу РФ Владимира Путина не интересуют переговоры по прекращению войны в Украине. Он с самого начала не собирался идти на уступки, и остановить его может только проигрыш оккупантов на поле боя.

Такое убеждение выразил российский политический деятель, правозащитник Марк Фейгин в эфире проекта Freedom на канале "Украина 24". По его словам, ближе к 9 мая все станут свидетелями масштабных событий в самой стране-агрессоре (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что ранее издание Financial Times написало, будто бы российский лидер решил, что Кремль не пойдет на переговоры с Киевом после того, как украинские ракеты потопили крейсер "Москва".

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Со своей стороны Фейгин подчеркивает, что Путин с самого начала не собирался вести переговоры, предполагающие какой бы то ни было компромисс для прекращения войны.

"Здесь крейсер "Москва" сыграл определенную роль, но не решающую, по одной простой причине: Путин в принципе не собирается поступаться ничем, он собирается добиться своих целей", – утверждает правозащитник.

Также он считает, что к 9 мая, когда россияне устраивают парад победы, глава Кремля столкнется со значительными проблемами.

"Думаю, мы станем свидетелями до 9-го, а может, и после, масштабных событий. Ведь даже сейчас в Брянске возникают пожары. А будут еще и другие ситуации. Но ведь не всякий раз Путину реагировать на них так, как будто он окончательно решил уничтожить Украину, а до этого еще вроде бы думал, что можно подождать, договориться", – объяснил Фейгин.

Он добавил, что сам скептически относится к вероятности переговоров, поскольку считает этот процесс своеобразной "игрой" со стороны главы РФ.

По его мнению, остановить диктатора Путина способно только поражение российских войск на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat заявил, что нынешняя фаза войны в Украине может завершиться открытием ВСУ второго фронта, когда войска РФ будут вынуждены отступать. Самых важных и тяжелых событий, по его мнению, следует ожидать через две-три недели.