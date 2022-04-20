'Мы ощущали взрыв каждой бомбы': украинка, которая вырвалась из Мариуполя, рассказала, как оккупанты уничтожали город

В первые дни оккупации Мариуполя Донецкой области российские войска вторглись в город с твердым намерением "освободить" город и принялись бомбить жилые дома. На вопрос местных, зачем они уничтожают инфраструктуру, захватчики с улыбкой отвечали: "Не волнуйтесь! Мы восстановим все за две недели, здесь будет еще прекрасней".

Об этом в эфире телеканалу CNN рассказала учительница английского языка Татьяна Бурак, которая сумела сбежать из Мариуполя после 45 дней в осаде. Она была ранена в первые дни оккупации и большую часть времени провела в больничном подвале.

"Это был ужасный сон, который снились тысячам людей одновременно, и ему не было конца. В госпитале были военные медики, и мы чувствовали каждую бомбу, каждый снаряд, который летел в наш город", – вспоминает украинка.

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Женщина также вспомнила, что российские солдаты были предельно удивлены тому, что никто из жителей Мариуполя не встречает их с восторгом и пресловутыми цветами. Они заявляли, что пришли освобождать украинцев, но не могли толком объяснить, от чего.

"Теперь освободили нас от наших домов, от нашей работы, от имущества всей нашей жизни, от нашей семейной истории. Они освободили от жизни многие тысячи людей. Они просто — я не знаю... они кажутся просто сумасшедшими и безумными", – охарактеризовала Татьяна российских солдат.

Как ранее OBOZREVATEL сообщал, глава государства Владимир Зеленский готов поменять российских военнопленных на гуманитарный коридор из Мариуполя. По нему в безопасный регион должны выйти не только мирные жители, но и защитники из полка "Азов".