'Мы не успокоимся, пока Украина не победит!' Глава МИД Британии выразила уверенность в фиаско Путина

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила поддержку Украине и заверила в фиаско Кремля. Она обвинила Россию в зверствах, которая та совершает против гражданского населения.

Об этом чиновник написала 24 апреля на своей странице в Twitter. Особое внимание она уделила вчерашним обстрелам Одессы и блокаде Мариуполя.

"Сейчас мы вступаем в 3-й месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия совершила ужасные зверства, включая нападения на невинных мирных жителей и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит неудачу и Украина не победит", – констатирует Трасс.

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Накануне она вспомнила Украину еще в одном твите, где выразила соболезнования пострадавшим от войны людям. "Православное Пасхальное воскресенье – это время мира и обновленной надежды на следующий год. Поскольку православные христиане празднуют во всем мире, я думаю о тех, кто пострадал от конфликта в Украине", – пишет министер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британская разведка опубликовала актуальную карту боевых действий.