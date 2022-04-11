'Мы не готовы отдавать нашу территорию': Зеленский рассказал о требованиях РФ и как видит победу Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не готовы отдавать какую-то часть нашего государства ради окончания войны против России. По его словам, мы должны стоять до конца.

Об этом Зеленский рассказал в интервью программе 60 Minutes американского телеканала CBS. Журналист Скотт Пелли спросил у главы государства, готова ли власть отказаться от какой-либо части Украины ради мира?

"Мы не готовы в целом отдавать свое государство, отдавать свои территории. Я бы не хотел попасть в ситуацию, когда мне придется очень серьезно об этом думать и реально отвечать на такой вопрос. Я очень не хотел бы этого. Я считаю, что мы уже отдали много людей и мы отдали для того, чтобы сохранить свое государство и поэтому мы, как минимум, должны перед ними. Поэтому должны стоять сколько сможем, но это жизнь… и бывает по-разному", - ответил Зеленский.

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Он добавил, что этот вопрос обязательно будет поднят во время переговоров с представителями РФ.

"Мы понимаем российскую сторону. Мы понимаем, что один из их пунктов, они об этом говорят постоянно, это признайте Крым российской территорией. Я точно это признавать не буду. И потом они хотят решить вопрос относительно Донбасса, а аппетит у них увеличился – они хотят весь Донбасс, а затем они захватили, оккупировали Херсонскую область, часть юга", – сказал президент.

Он отметил, что россияне хотели бы забрать и южные районы нашей страны.

"Я прекрасно понимаю, что подобные вопросы будут подниматься на этой встрече, если она будет. Но мы не готовы отдавать нашу территорию с самого начала. Если бы мы были готовы, я думаю, войны не было бы", - добавил глава государства.

Зеленский также рассказал, какой видит победу нашей страны в этой войне. По его словам, ее ощутит народ.

"Они вернутся. Возвращение – это кровь для тела Украины. Без них ничего нет и смысла нет. Бомбардировки прекратятся. Мы вернем наши территорию. Военных России не будет на нашей территории. Да, я понимаю, что они не выйдут из Крыма, и мы будем долго спорить и договариваться о той или иной территории на юге нашей страны, о Донбассе... […] Я точно знаю, что произойдет, после чего мы можем сказать: "Это победа". Но, если можно, я пока об этом говорить не буду", – отметил президент.

Отметим, представители российской делегации на переговорах отрицают обвинения в убийствах мирных граждан Украины армией РФ. Более того, они утверждают, что зверства в Буче являются "постановкой актеров Голливуда".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предположил, что его встречи с главой РФ Владимиром Путиным может не быть. Но украинская сторона все равно должна продолжать переговоры со страной-агрессором по поводу завершения войны – даже после трагических событий в Буче.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на все "шансы на успех" РФ в переговорах с Украиной. По его словам, между Москвой и Киевом якобы действительно может быть подписано конкретное соглашение. Хотя, как известно, в Кремле не согласны на гарантии безопасности, которые требует Украина.