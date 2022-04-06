"Мы находим не солдат, а невиновных людей": CNN опубликовал репортаж из уничтоженной оккупантами Бородянки. Фото
В Бородянке Киевской области, которую освободили от российских оккупантов, продолжают находить убитых захватчиками гражданских. Многие из них застрелены.
Об этом говорится в сюжете CNN из данного населенного пункта. Телеканал отмечает, что до полномасштабного вторжения России в поселке проживали 13 тысяч человек, однако с 24 февраля многие бежали (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Так, одно из многих тел было обнаружено с мешком на голову и связанными за спиной руками. Этот мужчина был застрелен, а рядом с ним обнаружили гильзу.
Один из жителей Бородянки Юрий Помин находился в поселке, когда россияне начали атаковать его.
"Самое страшное было, когда летали их (россиян) самолеты. Они пролетали над нашим домом и сбрасывали бомбы", – рассказывает мужчина.
Телеканал отмечает, что в населенном пункте видны следы российской оккупации. Россияне использовали дома местных жителей, оставив после себя разрушения.
Оксана и Александр Костыченко покинули Бородянку после вторжения, а вернулись в нее 1 апреля, когда поселок снова перешел под контроль Украины.
Они рассказали, что в их доме нашли множество бутылок из-под алкоголя. А большая часть мебели повреждена или уничтожена.
Волонтеры, которые помогают полиции собирать тела убитых, рассказывают, что многих мирных граждан пытали перед убийством.
"Психологически – это очень тяжело. Хуже всего, что мы находим не солдат, а невиновных людей", – отметил Геннадий Авраменко.
Ранее OBOZREVATEL писал, что Бородянка после оккупации почти полностью разрушена.
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