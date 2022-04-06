'Мы находим не солдат, а невиновных людей': CNN опубликовал репортаж из уничтоженной оккупантами Бородянки. Фото

В Бородянке Киевской области, которую освободили от российских оккупантов, продолжают находить убитых захватчиками гражданских. Многие из них застрелены.

Об этом говорится в сюжете CNN из данного населенного пункта. Телеканал отмечает, что до полномасштабного вторжения России в поселке проживали 13 тысяч человек, однако с 24 февраля многие бежали (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Так, одно из многих тел было обнаружено с мешком на голову и связанными за спиной руками. Этот мужчина был застрелен, а рядом с ним обнаружили гильзу.

Один из жителей Бородянки Юрий Помин находился в поселке, когда россияне начали атаковать его.

"Самое страшное было, когда летали их (россиян) самолеты. Они пролетали над нашим домом и сбрасывали бомбы", – рассказывает мужчина.

Телеканал отмечает, что в населенном пункте видны следы российской оккупации. Россияне использовали дома местных жителей, оставив после себя разрушения.

Оксана и Александр Костыченко покинули Бородянку после вторжения, а вернулись в нее 1 апреля, когда поселок снова перешел под контроль Украины.

Они рассказали, что в их доме нашли множество бутылок из-под алкоголя. А большая часть мебели повреждена или уничтожена.

Волонтеры, которые помогают полиции собирать тела убитых, рассказывают, что многих мирных граждан пытали перед убийством.

"Психологически – это очень тяжело. Хуже всего, что мы находим не солдат, а невиновных людей", – отметил Геннадий Авраменко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Бородянка после оккупации почти полностью разрушена.

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