'Мы им колбасы, а они насилуют детей и стреляют в ноги': женщина из Запорожья 'прозрела' от действий российских оккупантов

Жители оккупированных территорий, ждавшие "русского мира", шокированы зверствами оккупантов. СБУ удалось перехватить разговор между женщиной, живущей в селе Тарасовка Запорожской области, и ее родственником – боевиком так называемой "ДНР".

Подразделение последнего базируется на Херсонщине. Соответствующая аудиозапись опубликовала Служба безопасности Украины.

Женщина, доверившись российской пропаганде, имела совсем другое представление об "освободителях" и ждала "русской мир", но происходящее на самом деле ее шокировало.

"Сережа, поезжай сюда и посмотри, что здесь делается! Я х*рней не страдаю! Я тебе всегда верила! Верила, как ты мне объяснял за бандеровцев… я возненавидела их. А теперь кого мне ненавидеть?" – спросила женщина, плача.

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Она отметила, что не знает, как уберечь своих 14-ти и 10-летнюю внучек.

"Мы им колбасы, а они залезают в дом, насилуют детей и стреляют в ноги. Я тебя прошу, ты мне скажи, что мне делать? Они подъезжают к ребятам и спрашивают, где молодые девушки и предлагают за них солярку. Шо это такое? Это такие воины?" – говорит женщина, плача еще больше.

В ответ родственник ей посоветовал уехать куда-нибудь, если есть возможность. К примеру, в Херсон, но женщина ответила, что его бомбят постоянно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как сейчас выглядит Буча. Он зафиксировал командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, улицу, где валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других н.п. Киевщина.