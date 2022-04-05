'Мы готовы, враг в Харьков подступить не сможет!' Синегубов рассказал об обороне города. Видео

Российская армия не сможет подступиться к Харькову и атаковать его. Вооруженные силы Украины откидают врага от города по некоторым направлениям.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире единого телемарафона в понедельник, 4 апреля. Чиновник подчеркнул, что власти города и украинские военные готовы к любому развитию событий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"ВСУ держат свои позиции, по некоторым направлениям мы отодвигаем врага от границ Харькова – это и Дергачевское, и Роганское направление. Однако мы прекрасно понимаем, на что он способен, его маневры, перегруппировки. И, конечно, Вооруженные силы к этому готовятся ", – заявил Синегубов.

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В настоящее время захватнические войска страны-агрессора к городу подступиться не смогут, в то же время ситуация, по его словам, может меняться каждый час.

Синегубов также сообщил, что точкой наиболее активных боевых действий в Харьковской области остается Изюм и его окрестности. Город находится в российской оккупации.

"Там россияне пытаются концентрировать большое количество техники, чтобы продвигаться в Луганскую и Донецкую области. ВСУ героически ведут бои. Россияне теряют много самолетов, бронированной техники, живой силы", – отметил глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины заявили, что российские оккупационные войска намерены окружить украинские силы ООС и захватить Харьков. С этой целью противник налаживает маршруты логистического обеспечения группировки войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов.

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