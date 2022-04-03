Последние ужасные фото-факты из освобожденных украинских городов Буча и Ирпень демонстрируют, что преступления против человечества совершаются прямо сейчас. Российские войска в Украине не только воюют с Вооруженными силами Украины, но и прибегают к пыткам, расстрелам и поджогам мирного населения. Это настоящий геноцид против украинского населения, и он происходит прямо сейчас, в 21 веке! Мы должны остановить его вместе и никогда не позволить ему повториться в любом уголке мира.

Уважаемые журналисты и работники мировых СМИ,

Национальный союз журналистов Украины благодарит вас за поддержку Украины, которую мы чувствуем во времена российского вторжения в нашу страну.

Преступление неприятеля строится на больших масштабах пропаганды и дегуманизации, которые неприемлемы для всего свободного населения земли. Как известно, 24 февраля Российская Федерация начала войну против Украины. Полномасштабная военная атака на территории Украины продолжается, города и инфраструктура постоянно подвергаются обстрелам из воздуха, моря и суши. Под предлогом "демилитаризации" и "денацификации" Украины Россия преследует совсем другие цели, опустошая целые города и убивая невинных мирных жителей, в том числе женщин и детей. Этот "отвлеченный" подход измеряется в человеческих жизнях.

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Пока вы читаете это письмо, наши люди, школы, больницы, детские сады и жилые кварталы остаются под постоянными атаками со стороны российских вооруженных сил. Есть многочисленные случаи массового убийства мирных жителей, изнасилования, ограбления, похищения и казни гражданских, официально подтвержденных международными институтами, такими как ООН. Россия продолжает открыто нарушать базовые принципы интернационального гуманитарного права. Такой подход неприемлем для свободного мира.

Спасибо за поддержку Украины, пока мы боремся со злом на нашей территории. Война – это всегда тяжелый вызов для журналистов. Десятки коллег ценой своей жизни и здоровья несут в мир правду об ужасах войны в Украине. Многие оказались жертвами целенаправленных атак.

Этим обращением мы хотим призвать вас к ощутимому беспокойству, поскольку варварские зверства российских вооруженных сил должны быть показаны общественности. Мы понимаем, что ваши страны живут мирно и нет запроса на военную риторику. Но, будучи внутри событий, можем вас заверить, что остановка войны является всеобщим интересом для всего свободного мира. Мы должны делать все возможное, чтобы не допустить новых преступлений, откуда бы они ни были. Пока угроза исходит от России и ее союзников.

Мы призываем вас продолжать привлекать внимание мира к тому, что происходит в нашей стране. Заблокированы и страдают города Мариуполь и Херсон, ужасные обстрелы жилых районов Харькова и бесчисленное количество других военных преступлений, совершенных российской армией. Мы не должны позволить им превратить это в Третью мировую войну.

Мы уверены, что ваш журналистский опыт, профессиональные контакты и навыки и убеждения необходимы для раскрытия правды об уродливом лице войны.

Мир должен видеть действительность. Пожалуйста, будьте теми, кто поможет это раскрыть.

С уважением,

Сергей Томиленко,

Глава Национального союза журналистов Украины.