'Мы должны быть готовы к любому сценарию': в Минобороны заявили, что РФ концентрирует силы на юге и востоке Украины

Российские оккупанты концентрируют силы на юге и востоке Украины. В связи с этим заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что нужно быть готовыми к любому сценарию.

Об этом она рассказала в эфире всеукраинского телемарафона. По словам Маляр, юг и восток нашей страны представляет стратегический интерес для врага, поэтому там очень сложная ситуация.

Дальнейшие планы Кремля относительно всей нашей страны будут зависеть от того, чем завершатся для рашистов бои на юге и востоке.

Поскольку с севера страны враг свои войска отвел, но для отдыха, перегруппировки и укрепления.

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"Они ищут сегодня средства, чтобы собрать личный состав, у них с этим проблемы. […] Будет нанесен удар оттуда или нет – однозначно нельзя утверждать", - сказала Маляр.

Она объяснила, что до 24 февраля у России были четкие стратегические планы на короткую перспективу, а сейчас оккупанты уже планируют ситуативно - на несколько дней вперед.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию. Риск страшных сценариев (для Украины, - ред.) существует. Что такое страшные? Применение химического оружия – риск есть, риск того, что они все же будут еще раз пытаться пробить границы и продвигаться вглубь территории – такой риск тоже есть. Все риски есть сегодня, потому что продолжается война", - отметила замминистра.

Напомним, части российских войск, переброшенных в Беларусь после поражения в Киевской области, направляются на восток Украины в сторону Донбасса. Агрессор пытается пополнить запасы и усилить свои силы на востоке Украины, о чем свидетельствует колонна российской техники, приближающаяся к украинскому городу Изюм с севера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины успешно сдерживают оккупантов от продвижения вглубь территории Украины на большинстве направлений. Россия концентрирует усилия на наступлении на Донбасс, в планах врага – полный захват Донецкой и Луганской областей.