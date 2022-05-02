Как там вчера Лавров сказал:

Нам не нужно, что бы Зеленский капитулировал. Пусть он перестанет сопротивляться..

Стесняюсь спросить: а те, кого вы, мрази, убивали в затылок в Буче и Ирпене - они сопротивлялись?

А ребенок, которого насиловал ваш гвардеец - он сопротивлялся? А женщины? А девочки, которых вы, подонки-освободители, пускали по кругу? Они капитулировали или оказали сопротивление?

А заминированный, примотанный к трупу матери ребенок?

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Вы не звери. Звери себя так не ведут.

Понятно, что на ваши слова не надо обращать внимания. Россиянин врет, если у него открыт рот - это уже стало общим местом для всех в мировой дипломатии.

С вами не может быть договоров - вы все равно их нарушите. Не может быть перемирий, зеленых коридоров, прекращения огня. Любую паузу в войне с вами нужно использовать только для того, чтобы прицелиться. Иначе - смерть.

И мы очень хорошо запомнили, что значит не сопротивляться. И не надейтесь.

Мы будем утилизировать вас до последнего россиянина на нашей земле. А потом посмотрим, как сложится ситуация...

Мир устроен так, что зло должно вернуться к тому, кто его творил.

Око за око. Зуб за зуб.