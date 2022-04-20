'Мы боремся против сил зла': Епифаний объяснил, почему Украина должна победить в войне с Россией. Видео

Украинцы сегодня борются против сил зла, и им помогает сам бог. Правда на нашей стороне, поэтому Украина победит.

Об этом сказал предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний. В канун праздника Воскресения Христова митрополит традиционно освятил несколько тысяч куличей, которые уже совсем скоро передадут украинским защитникам (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Христос пришел в мир ради спасения каждого из нас. Он победил смерть, он преодолел зло. Мы также сейчас боремся против сил зла... Нам нужно пройти через эти испытания, укрепиться, сражаться ради нашего общего будущего", – сказал Эпифаний.

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Митрополит назвал украинских защитников новейшими героями, защищающими сегодня наше государство свою семью и каждого из нас. Эпифаний выразил уверенность, что Украина победит, ведь Господь всегда стоит на стороне правды.

"В канун великого праздника – Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, мы освящаем паски для нужд наших военных, для нужд наших новейших героев. Они защищают нашу территориальную целостность, они защищают украинское государство, свою семью и каждого из нас. Поэтому наша обязанность, особенно во время этой страшной войны поддержать их духовно, вдохновить на дальнейшую упорную борьбу. Потому что война продолжается. Но правда на нашей стороне. А где правда, там Господь, а где Господь и его помощь, там всегда бывает победа.

Поэтому сегодня мы возносим молитвы за наших славных воинов, новейших героев, которые сражаются. Я убежден, что в конце концов мы одержим общую победу", –сказал митрополит Эпифаний.

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