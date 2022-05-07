"Мы ближе, чем вы думаете": украинские разведчики уничтожили танк в тылу врага. Видео
Вооруженные силы Украины дают достойный отпор российским оккупантам. Украинские разведчики уничтожили танк в тылу врага.
Об этом сообщила пресс-служба 81 отдельной аэромобильной бригады. Там также опубликовали видео, на котором зафиксировано, как украинские защитники сжигают танк российских оккупантов.
Экипаж рашистов, находившийся в боевой машине, перед этим был также уничтожен.
"Российские оккупанты, Мы на много ближе, чем вы думаете! Всегда появляемся там, где нас не ждут. И Мы вас всех уничтожим! Слава ДШВ!", – отметили разведчики.
В 81 отдельной аэромобильной бригаде добавили, что продолжают и дальше вести боевые действия и уничтожать врагов Украины.
Отметим, что ВСУ уничтожили с начала войны 25,1 тыс. оккупантов, 1122 танка и 2713 ББМ. Только за минувшие сутки ликвидировано около 200 рашистов. За последние 24 часа оккупанты потеряли 17 БПЛА и 7 артиллерийских систем.
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