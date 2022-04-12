'Мы благодарны каждому украинцу': морпехи записали обращение из Мариуполя и рассказали о ситуации

Украинские морпехи, с самого начала российского вторжения держащие оборону Мариуполя, записали обращение из заблокированного города. Они рассказали, что у них нет боеприпасов и продуктов, но они держатся до последнего.

Воины призвали украинцев продолжить их борьбу до победы. Видео обращения опубликовала журналистка ТСН Наталья Нагорная.

"Морская пехота в Мариуполе сейчас. Чтобы никто не мог сказать "их просто взломали". До сих пор держатся, но нечем держаться. Я прошу тех, кто может помочь - оказать помощь ребятам. Они пока живы, они не в плену. Но сколько еще так "продержатся" - счет на часы", - написала журналистка.

Видео дня

На видео – несгибаемые, но невероятно измученные украинские воины. Они рассказывают, что с начала блокады Мариуполя, которая началась 1 марта, отчаянно боролись за каждый метр украинской земли. Сражались с врагом, превосходящим их в живой силе в десять раз, имеющим огромное преимущество в наземной технике, в кораблях и авиации.

"Мы – защитники Мариуполя. 36 бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиций. Мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии такие, что город действительно оказался в блокаде, в кольце. Никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило. Держали до конца", - говорит один из морпехов.

Мужественные мужчины поблагодарили каждого украинца, который верил в них, который переживал за своих воинов, оказавшихся в сердце настоящего ада, принесенного Россией на украинские земли, в мирный украинский Мариуполь.

"Мы благодарны каждому украинцу, который верил в морскую пехоту. И продолжает верить. На этой вере мы продержались так долго. Мы не оставили своих позиций. Мы остаемся верными всегда. Слава Украине! Героям Слава!" – говорят защитники.

Несмотря ни на что, они находят в себе силы улыбаться. И призывают народ сражаться с врагом до победы.

"Все украинцы должны помнить цену этого сопротивления. И довершить дело. Отстоять победу до конца", – говорят защитники города.

По данным Нагорной, это видео было записано в Мариуполе 12 апреля около 5 утра.

"Люди, которые просят продолжать борьбу и говорят о том, что держались до конца, в тот момент хоть и находились в окружении, но не в плену и говорили без принуждения. Да, нечем сопротивляться. Но никто в мире не имеет права их упрекнуть в том, что больше держать оборону нечем и нет никакой возможности. Они сдерживали многотысячную орду на мужестве и характере", - пишет журналистка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что заместитель командира полка "Азов" из Мариуполя попросил о помощи. "Калина" рассказал, в каких тяжелых условиях приходится сдерживать врага защитникам города и какой невероятный героизм украинские воины демонстрируют ежесекундно. Он также подчеркнул, что уже две недели "некоторые политики" не выходят на связь с защитниками Мариуполя.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также высказался о ситуации в Мариуполе. Он заверил, что командование делает все возможное и невозможное, чтобы помочь защитникам города.

Вместе с тем, накануне один из главарей ДНР прямо заговорил о планах применить химоружие в Мариуполе. Вечером же стало известно, что в городе распылили с неба неизвестное ядовитое вещество.

Не исключено, что РФ использовала против украинских воинов и мирных граждан химическое оружие, на что уже отреагировали в Британии.