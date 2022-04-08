Спасатели едут...

или приморское "мясо" для репутации долбо*ба...

Значить 10 расчётных "свежих" БТГр с Дальнего Востока... давайте сегодня о них... Это именно тот самый "эшелон качественного и решающего усиления", которым российские генералы собираются обеспечивать своему бункерному долбоёбу "сильную позицию" на переговорах по прекращению войны и "майскую победу"...

Это именно то, что сейчас активно везётся и уже в некоторых местах активно разгружается в качестве "качественного усиления" группировок российских войск на некоторых операционных направлениях...

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Да, вы всё правильно поняли, это 5-я общевойсковая армия (штаб и командование - г.Усурийск) ВВО (Восточного военного округа вс рф)...

Вот её состав...

(на 2021 г.)

- Управление (штаб)

- 127-я мотострелковая ордена Кутузова дивизия, в/ч 44980 (с. Сергеевка, г. Уссурийск)

- 60-я отдельная мотострелковая Краснознамённая бригада, в/ч 16871 (п. Камень-Рыболов и п. Монастырище)

- 57-я отдельная гвардейская мотострелковая Красноградская Краснознамённая, ордена Суворова бригада, в/ч 46102 (г. Бикин)

- 305-я артиллерийская Гумбинненская ордена Красной Звезды бригада, в/ч 39255 (г. Уссурийск, п. Покровка)

- 20-я гвардейская ракетная Берлинская дважды Краснознамённая бригада, в/ч 92088 (г. Уссурийск)

- 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, в/ч 36411 (г. Уссурийск)

- 80-я Витебская Краснознамённая, ордена Александра Невского бригада управления, в/ч 19288 (г. Уссурийск)

- 25-й полк РХБ защиты, в/ч 58079 (г. Лесозаводск)

- 35-й инженерно-сапёрный полк, в/ч 43294 (п. Раздольное)

- 641-й командный пункт ПВО (г. Уссурийск)

- 93-я топографическая часть\центр топографического обеспечения (г. Уссурийск)

- 79-й узел связи, в/ч 86748 (г. Уссурийск)

- 237-й отдельный радиобатальон ОсНаз, в/ч 45105 (с. Сергеевка).

- 78 отдельная рота специального назначения (г. Уссурийск).

Как видим, ничего особо выдающегося... типичный для "послереформенной" российской армии армейский комплект с некоторыми особенными элементами, наличие коих обусловленно особенностями задач, выполняемых в мирное время...

Но, как всегда, есть нюансы, которые будут иметь вполне отчётливое значение для применения этих болванов тут у нас в Украине.

Итак:

- Наверняка, "базовым" соединением для формирования и укомлектования большей части БТГр этой армии стала 127-я мсд... Это соединение относится к категории "вновь сформированных" в период путинского "наращивания геополитического влияния" (сформирована в 2018-м году). По-этому, как и для всех соединений "шойговского призыва" для этой дивизии характерны, скажем так, "определённый трудности с укомплектованием". Прежде всего, из-за места её дислокации и условий прохождения службы личным составом. Потому, говорить о качественном уровне "кадров" этого соединения не приходится. Это жёсткие дальневосточные ебеня, у чёрта на куличках.

Дивизия состоит как обычно - из 2-х мотострелковых полков (114-го и 394-го) и одного танкового (218-го). Именно на основе этих частей, скорее всего и формировались эти БТГр-ы... По самым "смелым" оценкам, это до 5-и БТгр, усилиненных соответствующим количеством артиллерии и средств ПВО, как за счёт соответствующих штатных полковых подразделений, так и средств усиления самой дивизии...

- Ещё, якобы, не менее 5-и БТГр, было сформировано на базе 2-х мотострелковых бригад Армии - 60-й и 57-й омсбр... В каждой из них числится по 3 мотострелковых батальона и по 1-у танковому. Числится, это вовсе не означает, что они все там укомплектованы по 100%... На мой предосудительный взгляд, если эти две бригады смогут выставить 3 БТГр-ы... то и это будет для них выдающимся результатом. Скорее всего, 2 остающиеся БТГр-ы формировала непосредственно сама 5-я ОА... из состава всего остального армейского стада.

- Вооружено оно преимущественно танками типа Т-72 разных модификаций и разной комплектации, возможно некоторое количество Т-80УД, но явно незначительное, БМП-1, БМП-2М, встречаются БМП-3, БТР-70, БТР-80, 1-2 БТГры возможно на БТР-82А и БА типа "Тигр". В арте 2С1 и 2С3... некоторое количество 2С19, РСЗО типа "Град", "Ураган"... "Смерчей" не более 2-х дивизионов. По ПВО - в основном "Стрела-10" до 4-х батарей 2С6 "Тунгуска" такоже количество "Тор - М1"... причём, скорее всего не в менее чем в половине БТГр-ов можно будет встретить даже такой анахронизм как ЗСУ "Шилка"...

По оценке "сторонних" наблюдателей... этот "решающий эшелон усиления", сформированный на базе частей и соединений 5-й ОА, отличается весьма пёстрым разнообразием, как по укомплектации основными типами ВВТ, так и личным составом, сведёнными из самых разных подразделений и иногда частей армии.

Теперь, главный вопрос... где вся эта херня может "всплыть"...?

По моему, глубоко субъективному представлению... вряд ли герасимовский "гламурный" штаб спланирует применение этого отдельного стада по частям, в разных местах и в разное время... Не настолько они отупели. Да, именно так они поступят, если их к тому вынудит обстановка. Но, пока же, таких "острых" потребностей - не просматривается...

На мой взгляд, их таки попридержат... для ввода в бой на участке, где оркам удасться добиться первоначального успеха. Так сказать, для его закрепления и расширения. Скажем так, все эти "условно-расчётные" 10 БТГр-ов будут в качестве оперативно-тактического резерва сосредоточены в одном месте...

НО, для СВОЕВРЕМЕННОГО и УДАЧНОГО ввода их в бой ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ значение приобретает вопрос - где именно будет располагаться это самое место... Поясню почему...

Дело в том, что получив на каком-то участке или направлении успех, его тут же надо развить и закрепить... Это можно сделать введя в бой весь резерв сразу и как можно быстрее. Если этого не сделать, прорыв будет купирован, подрезан и контр-атакован противником...

Однако, если ваши резервы находятся далеко от этого участка, то проделать все эти манипуляции своевременно и эффективно вы не сможете... И все ваши усилия по прорыву, потери и затраты просто пойдут прахом... противник окопается, подтянет арту, все возможные средства обороны и весь ваш прорыв и успех уйдёт, что называется "в гудок"...

Собственно, потому сейчас "гламурный" штаб герасимовской банды решает достаточно сложную задачу - определяет где у него наиболее вероятен успех в будущей "спасательной операции" и соответственно, где именно стоит выгрузить этот "непрекосновенный резерв". Сделать это достаточно сложно... ибо ВСУ на сегодняшний момент никоим образом и никак не обозначили... где у них самая слабая "слабина"...

Украинская армия "предлагает" болванам наступать там, где им заблагорассудиться... При этом сама, весьма внимательно отслеживает перемещения всего этого приморского стада, едущего "спасать" долбоёбовскую жопу пИтуна собственными тушками... Как говорится, где зайдёте - там и умрёте...

По-этому, о характере и "потаённых" умыслах и замыслах герасимовской богадельни, касаемо следующего этапы войны в Украине, мы во многом сможем судить по тому, где появятся все эти приморские кретины...

Да, конечно, есть ещё остатки Киевской, Черниговской и Сумской группировок, которые нынче достаточно активно и в темпе вальса восстанавливаются и наверняка тоже будут "введены в дело". Но, во-первых... даже после "восстановления" уровень их боеспособности, скажем так, оценивается достаточно спорно... во-вторых, это будет происходить явно не сразу и не одномоментно... т.е. по мере "восстановления" и постепенно и в третьих - их явно будут использовать в качестве ТЕКУЩЕГО тактического резерва, а не для "качественного и решающего" усиления...

Так что, сохраняем бдительность и внимательно следим за обстановкой...