Мрачный символизм: 'мобилизованных' в Донецке отвозят на мясокомбинат, а потом бросают в бой без подготовки

Двое "российских" военных, которых взяли в плен украинские защитники, оказались студентами высших учебных заведений оккупированного Донбасса. Они утверждают, что их насильно мобилизовали в "армию ДНР" и бросили в бой без подготовки (чтобы увидеть ролик, доскрольте до конца новости).

Они признались, что часть их "боевых товарищей" уже погибли, а часть сдались в плен. Об этом на своей странице в Facebookрассказал Денис Казанский, украинский журналист с Донбасса, который смог пообщаться с пленными.

"Наглядный пример того, как Россия относится к Донбассу и его жителям. Просто с какой-то тупой ненавистью уничтожают людей без внятной цели и смысла. Хотя может быть цель в том и состоит, чтобы просто убить побольше украинцев, а жителей Донбасса они считают украинцами, которых не жалко", – написал журналист.

Видео дня

По словам Казанского, один из задержанных рассказал, что всех мобилизованных вначале свезли на мясокомбинат.

"Поразительная деталь. Принудительно мобилизованных в Донецке сначала отвозят на местный мясокомбинат (там выдают форму). Такой вот мрачный символизм. Хотя я уже начинаю думать, что и с мясокомбинатом это они специально так глумятся. И какой-нибудь куратор где-то в московском офисе хохочет и пересказывает это своим коллегам, как удачную шутку", – отметил журналист.

Студенты из ОРДЛО также сообщили, что их бросили на передовую без какой-либо предварительной подготовки. Только когда их перебрасывали в поезде к новому месту расположения, кто-то из старших показывал, как разбирается и собирается автомат.

"Нам вообще ничего не показывали, никакие тренинги не проводили. В Макеевке пока мы были, просто было – проснулись, поели, и опять спать. Максимум, что было – раздавали наряды: склад охранять с продуктами, дорогу. В поезде командир другого взвода нам показывал, как разбирать и собирать автомат, и звал всех желающих подходить и пробовать", – сказал один из задержанных Владислав Васильченко.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная "мобилизация" мужчин. Людей в буквальном смысле собирают по улицам, садят в транспорт и увозят в неизвестном направлении. Таким образом российские оккупанты пытаются восполнить потери живой силы.

Напомним, Россия для войны с Украиной дает призывникам ОРДЛО оружие XIX века. Некоторые из мобилизованных пошли воевать с ВСУ с винтовками Мосина, разработанными еще в конце XIX века, их достают из резервных запасов оружия времен Второй мировой войны.