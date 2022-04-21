Российские войска продолжают предпринимать попытки наступления на востоке Украины и прощупывают оборону украинской группировки войск в этом регионе. Но удается им это, мягко говоря, не очень хорошо – как минимум, вчера украинские войска вернули контроль над населенным пунктом Марьянка и откинули фронт на линию, которая была до 24 февраля (начало военных действий РФ в Украине).

В Кремле понимают о том, что сроки поджимают, так как 9 мая уже на пороге. А все прекрасно знают, что эта дата ассоциируется у всех россиян со словом “победа". И эту “победу" нужно будет из чего-то лепить. О том, что военно-политическим руководством РФ предпринимаются все возможные меры для достижения этой цели, говорят несколько фактов. Первый – отказ от 4-х дневного “Пасхального перемирия", которое предложил ввести генсек ООН Антониу Гуттереш для организации гуманитарных коридоров и доставки необходимой помощи в самые горячие точки в Украине. Российское руководство в качестве аргументации отказа начало говорить о том, что “украинская власть использует эти 4 дня для возобновления боеспособности своих подразделений, что приведет к эскалации конфликта".

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И второе – сегодняшний доклад министра обороны Шойгу Путину о том, что якобы город Мариуполь полностью взяли под контроль российские войска. Можно сказать, что это такая почва для “маленькой победы", которую хотят продать населению РФ. А не стыдно вам, Сергей Кожугетович, так нагло врать своему народу и Путину в лицо?! А как же те бойцы украинской армии, которые до сих пор находятся в Мариуполе и даже в условиях окружения проводят отдельные успешные операции и продолжают выводить из строя российскую технику и личный состав ВС РФ. А как же тотальное разрушения города и всей его инфраструктуры, это вы называете “взятием под контроль" и пытаетесь толкнуть это как победу?!

Да и вообще стоит сказать такую вещь российскому солдату и их матерям о том, что поскольку военно-политическое руководство РФ пытается форсировать действия войск для достижения хоть каких-то целей к 9 мая, добром для них это точно не закончиться. Такие решения прямо влияют на принятия поспешных оперативных решений на поле боя, что обязательно приведет к колоссальным потерям и тотальному проигрышу. За 57 дней военных действий мы увидели, что русский солдат – это лишь расходный материал и для командиров их жизнь – ничто. Будет показательным, что пока Кремль планировал оформить быструю победу к 9 мая, а вместо этого придётся принимать необратимое поражение!