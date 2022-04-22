'Моск*ля нема': украинские воины показали кадры уничтожения врага. Видео

Защитники Украины продолжают наносить врагу потери. Момент очередного попадания по вражеской технике где-то на фронтах нашего государства они сняли на видео.

Личный состав рашистов не спасся. Отличную работу украинцев по вражеской технике показал защитник нашего государства, известный ветеран войны на Донбассе Валерий Маркус (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

"М*скаля нема", – лаконично подписал он яркое видео цитатой из известной песни группы "Пирятин".

На кадрах видна вражеская техника, которая едет по полю. Украинские воины запускают по ней снаряд. В момент попадания техника взрывается. Защитники встречают этот "салют" радостными возгласами.

"На-на! П*зда там всем! А теперь уйо*ываем отсюда!" – говорит один из воинов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ПВК Вагнера понесла большие потери в Украине: ликвидировано 3 тыс. наемников.