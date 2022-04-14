Мощный взрыв и шторм перевернули судно: в ВСУ рассказали об ударе по ракетному крейсеру 'Москва'

На ракетном крейсере "Москва" после попадания ракет Вооруженных Сил Украины прогремел сильный взрыв, затем судно начало тонуть. Этому также поспособствовал шторм в Черном море.

Об этом в четверг, 14 апреля рассказали в оперативном командовании "Південь" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Там уточнили, что флагман Черноморского флота РФ был поражен противокорабельными ракетами "Нептун".

"Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть", – рассказал представитель ОК "Південь".

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Военный добавил, что для высадки десанта условия неблагоприятны, однако угроза ракетных атак с моря и временно оккупированного Крыма сохраняется.

В ОК "Південь" также сообщили, что на Николаевском и Херсонском направлении оккупанты потеряли 54 военных и 8 единиц техники, в том числе две самоходных артиллерийских установки, реактивную систему залпового огня "Град" и танк Т-72.

В ответ на ночные артиллерийские обстрелы врага защитники Украины нанесли "точное поражение по сосредоточению военной техники и составу боеприпасов в классических традициях Чернобаевки", сообщили военные.

"Ни дерзкие обстрелы, ни похищения, ни издевательства рашистов над гражданским населением не сломили дух Херсонщины. Люди продолжают отстаивать свое независимое будущее в свободной Украине", – сказал представитель ОК "Південь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России отрицают крушение крейсера "Москва". Там заявили, что причины возгорания и взрывов на корабале "устанавливаются", а сам он якобы сохраняет плавучесть.