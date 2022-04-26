Морская блокада в действии: судоходство возле российских портов уменьшилось на треть

Свои порты для судов россии уже закрыли Канада, Великобритания, США и страны ЕС. Последствиями морской блокады для страны-террориста стало уменьшение судоходства возле морских портов россии на треть, а количества судов – на 30%.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"С начала полномасштабной войны россия заблокировала наши порты, а весь цивилизованный мир должен был дать достойный ответ. И первыми порты для россии закрыла Великобритания. Настолько грамотно, существенно и содержательно, что россияне никак не могут это обойти. Теперь они со своей экспортной продукцией остаются дома", – рассказал министр в сюжете телеканала ICTV.

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Кубраков подчеркнул, что Министерство инфраструктуры Украины продолжает активно работь над реализацией инфраструктурной блокады агрессора по всем направлениям.

С начала полномасштабной войны министерство направило более сотни писем в крупнейшие мировые организации: автомобильные, морские и т.п. Большинство запросов было рассмотрено так, что из многих международных организаций россия была исключена. Свои порты для судов россии уже закрыли Канада, Великобритания, США и страны ЕС.

"Отраслевые санкции гарантируют ограничения на экспорт технологий для морской навигации и радиосвязи для россии, а также финансовые ограничения российского морского регистра судоходства", – отметил глава министерства.

Он также добавил, что вместе с Польшей, Литвой и Эстонией были заблокированы грузовые перевозки россии. Отдельным направлением стало введение "железных" и авиасанкций.

"С железными дорогами россии и белоруссии и их дочерними компаниями прекратили сотрудничество и этот процесс продолжается, а страны постепенно закрывают свое воздушное пространство для самолетов россии. Будем и дальше работать над усилением морской блокады", - подытожил Кубраков.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила об отмене Великобританией всех без исключения пошлин и квот на импорт украинских товаров.