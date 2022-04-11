Морпихов в Мариуполе бросили на произвол судьбы, а РФ ракетами уничтожила переданный Украине дивизион С-300: российские фейки за 11 апреля

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Потому приготовили вам еще одну подборку русских фейков.

Сегодня российское информационное поле продолжает кампанию по отрицанию российских военных преступлений. Возобновляются утверждения, что Украина руководствуется с запада. Интересно, что этот нарратив периодически чередуется с другим - о Зеленском, который идет против воли своих западных союзников. В зависимости от событий, выбирается тот нарратив, который выставит Украину в более негативном свете. Пропаганда России, после безумной поддержки Ле Пен вчера, разочарована результатами первого тура выборов во Франции.

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Основные фейки, которые до сих пор преобладают в риторике российских пропагандистов:

Украиной руководят с запада

россия не совершает военных преступлений

Мир игнорирует военные преступления ВСУ

Украинские беженцы массово совершают преступления

Санкции против РФ уничтожают Европу

В мире царит русофобия

ФЕЙК: 36 бригаду морской пехоты в Мариуполе бросили на произвол судьбы

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Опровержение:

Это сообщение действительно появилось на странице бригады в Facebook, но вероятнее всего, что страница была сломана. Во-первых, большинство сообщений написано на русском языке. Во-вторых, сообщение повторяет почти слово в слово тезисы русской пропаганды. А вместе с недавним фейком о захвате в плен батальона морской пехоты, который оказался группой пленных, которых россияне захватили на севере Украины, это должно было создать основание для демотивации украинских защитников.

Цель ФЕЙК: Война в Украине остановить доминирование США в мире

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Опровержение:

Кремль постоянно меняет официальные цели войны, реагируя на ее неудачное течение. Сначала целями были полная "денацификация" и "демилитаризация" Украины, смена ее власти и политического курса. Затем, особенно после поражений под Киевом, Черниговом и Сумами, целью стало освобождение Донбасса, без разговоров об изменении власти и захвате всей Украины. Теперь, когда весь цивилизованный мир объединился против России и поставляет Украине оружие, к целям добавилось еще и противостояние мероприятию и изменение мирового порядка.

Очень интересно против чего Россия будет воевать на следующей неделе.

ФЕЙК: Переданный Украине дивизион С-300 был уничтожен ракетным ударом

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Опровержение:

Если верить российской пропаганде, дивизион С-300, который передала Украине Словакия, был уничтожен еще 10 апреля под Николаевом . А потом еще раз под Харьковом . И чтобы быть уверенными на 100%, российская пропаганда еще раз уничтожила этот дивизион в окрестностях Днепра . Какой-то очень живущий дивизион.

Дело в том, что Россию очень смущает постоянно увеличивающийся поток вооружений, идущий из Европы в Украину. Такими фейками российская пропаганда пытается успокоить своих граждан и заверить, что Россия контролирует ситуацию.

Словакия, в свою очередь, опровергла сообщение российской пропаганды об уничтожении дивизиона (см. фото).

ФЭЙК: Доказательства предоставленные россией по обстрелу Краматорска умалчиваются

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Опровержение:

Доказательства, предоставленные россией, умалчивают не из-за "всемирного сговора". Доказательства России умалчивают потому, что они не являются доказательствами. Когда россия совершает очередное военное преступление, она быстро публикует тона сфабрикованных "доказательств", фактов, не имеющих никакого отношения к преступлению, и смехотворных теорий заговоров. После этого чиновники Кремля заявляют, что предоставленных материалов достаточно, чтобы полностью доказать непричастность россии к преступлениям, которые она совершила, а все дальнейшие обвинения являются нарушениями международного права и атаками против россии.

В этом случае, главное "доказательство" россии, ударившее по Краматорску серийный номер ракеты, не может идентифицировать принадлежность ракеты к какой-либо воинской части. Серийный номер – это заводская маркировка, а не номер части. Маркировка наносилась на все снаряды производимые на Воткинском машиностроительном заводе, после чего они транспортировались в разные республики тогдашнего СССР. Ракеты с такой маркировкой могут быть на вооружении в любой из стран, еще использующих "Точки-У", в том числе в России и в Беларуси.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

· Офис Президента Украины

· Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

· Главнокомандующий ВС Украины

· Кабинет Министров Украины

· Министерство обороны Украины

· Главное управление разведки Министерства обороны Украины

· Служба Безопасности Украины

· Министерство внутренних дел

· Национальная полиция Украины

· Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

· Государственная пограничная служба Украины

· Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

· Центр противодействия дезинформации

· Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

· Сухопутные войска ВС Украины

· Военно-морские силы ВСУ

· Территориальная оборона ВСУ

· Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

· Министерство инфраструктуры Украины

· Укрзализныця

· Украеродвижение

· Укравтодор

· Международный аэропорт "Борисполь "

· Администрация морских портов Украины

· Международный аэропорт "Львов"

· Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!

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