Монополия на 'добрые дела' у россиян: в Бердянске оккупанты начали угрожать активистам и волонтерам

Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске в Запорожье усилилось давление на активистов и волонтеров. Вооруженные захватчики приходили в их офисы и дома и требовали прекратить помогать жителям города.

Речь идет, в частности, о выдаче лекарств и еды местному населению. Об этом в Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на украинские власти Бердянска.

Также оккупанты потребовали предоставить им контакты всех волонтеров и перевозчиков Бердянска, которые поддерживают население города и остаются при этом на стороне Украины.

"По "темникам" оккупантов только у них есть монополия на "добрые поступки", а самостоятельная волонтерская деятельность граждан на оккупированной территории "недопустима", – сказано в сообщении.

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Жители Бердянска также рассказали о том, что российские военные в районе улицы Морозова разместили много своей военной техники.

Из-за этого оккупанты начали активнее проводить обыски в этом районе. Солдаты ходят по квартирам, обыскивают все с собаками, проверяют паспорта и прописку людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией Бердянске оккупанты взялись возрождать СССР. Они массово распространяют несуразную российскую пропаганду и пытаются снова насаждать украинцам культ Ленина.