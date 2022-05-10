За 75 днів війни українці зробили кілька важливих і корисних відкриттів, можна сказати ментальних проривів. Причому на різних суспільних рівнях.

* Українські селяни, які побували в окупації, побачили, що росіяни дикуни і голота, бо зроду не бачили унітаза і взагалі "де їсть, там і сере" (с). Це важливе розуміння різниці побутової культури.

* Велика частина середнього класу, вихована на Булгакові, БГ і лекціях Д. Бикова, глядачі Дудя і Собчак вжахнулись від боягузтва, покори і безхребетності своїх кумирів з колишньої метрополіі і перестали заглядати їм до рота. Ну майже. Все ще прийде.

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* Покоління тіктокерів виявило, що російський контент це униле г.мно, порівняно з нашим, де українська арта розносить російські позиції.

* Украінські інтелектуали побачили провали західних інтелектуальних еліт, стереотипи і обмеженість мислення західних академічних середовищ.

* Українські віряни побачили, що у простих українських капеланів на передовій кращий моральний компас, аніж у Папи Римського.

* Українські феміністки вжахнулись від тупості своїх західних колежанок, які виступили з гаслами "Ні війні! Війна це чоловічі ігри! Не давайте зброю Україні, бо це розпалить конфлікт".

* Українська армія за два тижні зруйнувала міф про силу російської армії і "славу русского оружия".

Ціна цих прозрінь дуже-дуже висока і трагічна. Але мені здається, нам століттями бракувало такого моменту істини, іншого погляду на себе серед інших. Ось такого самоусвідомлення. Відчуття власної сили, непереможності і моральноі правоти.