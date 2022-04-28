Молдова предложила Украине первую военную помощь

Молдова впервые окажет Украине помощь на фоне военной агрессии Российской Федерации. Она предусматривает отправку квалифицированных саперов для разминирования освобожденных ВСУ населенных пунктов, а также гуманитарные пакеты пострадавшим украинцам.

Об этом заявила президент Республики Майя Санду в комментарии JurnalTV. Она также добавила, что государственная банковская система Молдовы присоединится к экономическим санкциям против России, введенных странами ЕС.

"Мы пытаемся помочь Украине и предоставить ей транспортные артерии, предложили помочь им саперами, предложили оказать гуманитарную помощь. Это то, что мы можем", – заметила политик в беседе с журналистами.

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Напомним, что Майя Санду выразила сожаление, что армия Молдовы так и не сумела достичь полной боевой способности. Это заметно на особом контрасте, когда Москва развернула полномасштабную военную кампанию на территории соседнего государства и намеренна вовлечь в это спорную территорию Приднестровья.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин озвучил вероятные планы Кремля нападения на южный регион Украины через непризнанное Приднестровье;

– после этого на территории "ПМР" начали происходить провокации, что повергло местное население в панику.