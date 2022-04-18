"Мой сын вас защищал": мать пленного оккупанта призвала украинцев дружить с россиянами. Видео

Мать одного из российских оккупантов всерьез считает, что ее сын поехал "защищать" украинцев. Она поддерживает войну РФ против Украины и уверена, что это был правильный шаг со стороны диктатора Владимира Путина.

В рамках допроса пленного оккупанта был совершен звонок его матери. В то время, как россияне массово убивают мирных жителей в Украине, женщина заявила, что гордится своим сыном.

Отвечая на вопрос, что делал ее сын в Сумской области, россиянка гордо заявила: "Он вас (украинцев – ред.) защищал!" Женщина также отрицала, что РФ напала на Украину и предлагала украинцам дружить с народом страны-оккупанта.

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В то же время отвечая на вопрос, зачем Россия ввела свои войска в Украину, мать пленного оккупанта заявила: "Для того, чтобы вы не зашли к нам".

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 20 300 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц боевой техники, в том числе более 770 танков, свыше 300 самолетов и вертолетов.