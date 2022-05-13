Мобилизация в Украине и 'карательные рейды' СБУ: в СНБО предупредили о новых фейках россиян

Потерпев многочисленные поражения в войне против Украины, политическое и военное руководство РФ продолжает вкладывать в мозги россиян фейки. На этот раз пропагандисты выдумали якобы объявление общей мобилизации украинцев и появление "карательных рейдов СБУ" на Харьковщине.

А глава страны-агрессора утверждает, мол, из-за санкций Запада "несколько стран" теперь страдают от голода. Такие манипуляции оккупанты распространяли в течение 12 мая, сообщает в Telegram Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В частности, для создания протестных настроений в украинском обществе, в Telegram распространяется присущий кремлевской пропаганде фейк об Указе президента Украины Владимире Зеленском относительно общей мобилизации. Пропагандисты заявляют, что она должна проводиться в течение 90 дней с даты ее объявления, то есть от 24.05.2022 года.

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Со своей стороны российский диктатор Владимир Путин продолжает манипулировать мнением собственных граждан. Он заявил, что "несколько стран сталкиваются с угрозой голода", а вина за это якобы полностью лежит на "элитах Запада". Вместе с тем он подчеркнул, что "продолжение "западной санкционной одержимости" приведет к "сложным последствиям" для Европейского Союза и беднейших стран мира.

Тем временем в Минобороны РФ отметились дезинформацией о том, что в Харьковские области якобы "неонацисты и СБУ" совершают "карательные рейды, обвиняя жителей в коллаборационизме". Приписывая им преступления, которые на самом деле совершают оккупанты, в ведомстве добавили, что те "препятствуют эвакуации граждан и обстреливают артиллерией, минометов выезды из заблокированных населенных пунктов".

Как сообщал OBOZREVATEL, распространяя фейки о войне, в России называют "миротворцами" своих военных, которые убивают мирных украинцев. Также пропагандисты заявляли, что жители Британии мерзнут из-за санкций против РФ.