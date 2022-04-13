'Многое будет решаться именно на поле боя': в Atlantic Council объяснили, почему Украине нужно больше оружия

Ведущий эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Дэниел Фрид заявил, что определяющим фактором войны России против Украины станет ситуация на поле боя. Поэтому он призвал предоставлять Украине все необходимое вооружение.

В то же время эксперт отметил, что не последнюю роль в борьбе с агрессором сыграют жесткие санкции. Об этом Дэниел Фрид заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, который транслировался в YouTube.

По его словам, международные партнеры Украины должны предоставлять необходимое для борьбы с российскими оккупантами вооружение. Также Фрид подчеркнул, что президент РФ Путин не относится серьезно к переговорам. При этом эксперт отметил, что любые переговоры во время войны являются отражением ситуации на поле сражения.

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"Мы должны предоставить Украине все возможное оружие для того, чтобы они могли эффективно защитить свою страну. Многое будет решаться именно на поле боя. Президент Зеленский неоднократно говорил, что все войны заканчиваются переговорами, но Путин не относиться серьезно к переговорам и он никогда серьезно о них не говорил. Любые переговоры во время войны являются отражением ситуации на поле боя. Поэтому прежде всего [нужна] военная поддержка", – сказал Фрид.

Кроме того, эксперт Atlantic Council призвал работать над усилением санкций против России. В частности, Фрид заявил, что они должны касаться сокращением закупок российских энергоносителей, доход от которых является основой бюджета страны-агрессора.

"Мы должны внедрять серьезные, жесткие санкции против России. Мы уже многое сделали в этом плане, но нужно сделать еще больше, и сделать это как можно скорее", – добавил он.

Ранее сообщалось, что некоторые сторонники Украины в войне с Россией готовы начать помогать стране переходить от оружия советских времен к более современному, натовского образца. Партнеры рассматривают такую возможность, учитывая перспективу, что боевые действия затянутся на месяцы или даже годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников обратился к западным партнерам из разрушенного оккупантами Гостомеля и заявил, что в войне против РФ Украине нужны не только санкции в отношении агрессора, но и современное оружие. Он подчеркнул, что сейчас ВСУ могут остановить врага, но чтобы полностью освободить страну от него, нужно новое вооружение.