'Многие хотят уволиться, никто не хочет заключать контракты!' В перехваченном разговоре стало известно о назревающем бунте в РФ

В стране-агрессоре России солдаты массово выявляют желание уволится из армии. Они не хотят заключать новые контракты и ехать воевать в Украину.

Об этом стало известно в одном из перехваченных разговоров оккупантов з родными. Запись опубликовал на своем канале на Youtube советник министре внутренних дел Украины Антон Геращенко 12 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из разговора следует, что российских солдат пока что не увольняют, а отправляют в отпуск, а потом "будут что-то решать".

– Работаем, работы хватает, много людей, кто хочет уволится, никто не хочет заключать контракты опять.

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– А нет таких, которые приезжают сюда, а потом говорят: "Нет, я все-таки остаюсь"?

– Ну пока вот мы еще по ним ничего толком не сделали, послезавтра в отпуск они уедут.

– Угу.

– А потом как приедут не знаю, пока никаких команд не было. Но есть уже такие, которые приходят и говорят: "Все, мы увольняемся". Как дальше будет, не знаю.

– Они не пишут разве на увольнение?

– Ну пока нет, чего-то отправляют их в срочном порядке в отпуск. Приедут, и видно будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные массово устраивают бунты, чтобы не воевать в Украине. Например, группа омоновцев из Хакассии высказала все, что думает о путинской "спецоперации" прямо в лицо одному из высокопоставленных генералов Росгвардии. Бунтарей вернули домой в Хакассию.