МКИП зафиксировано около 250 эпизодов военных преступлений россиян против культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики продолжает фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия. По состоянию на 23 апреля 2022 года задокументировано 242 эпизода.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства.

К перечню повреждений объектов культурного наследия постоянно прилагаются новые эпизоды. Недавно вражескими ракетами был обстрелян остров Хортица в Запорожье. До войны музей на острове восстанавливали в рамках программы "Большая реставрация". Это знаковое место для каждого украинца, ячейка казачества. В Киевской области повреждено здание начала ХХ ст. – Макаровская публичная библиотека. На Харьковщине из-за обстрелов поврежден старинный Дом учителя 1925 года и, к сожалению, много исторических памятников.

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Враг выбирает цели, чтобы реализовать свою основную цель – уничтожить очаги украинской культуры. В целом преступления россиян против культурного наследия в Украине зафиксированы в 11 областях Украины и Киеве. Наибольшее разрушение получило культурное наследие в Харьковской области – 84 эпизода, в Донецкой – 45, в Киевской – 38, в Черниговской – 24, в Луганской – 17, в Сумской – 14. По 5 эпизодов зафиксировано в Запорожской, Киеве. , по 1 эпизоду в Днепропетровской и Николаевской областях, а также 3 эпизода в Херсонской.

Остаются сложности с получением информации о разрушениях с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Но данные все-таки поступают от украинцев. Министерство, в свою очередь, все верифицирует и систематизирует.

“Наше министерство, международные партнеры и все украинцы делают все возможное, чтобы россияне долго сожалели о своих преступлениях в Украине. Мы документируем каждый эпизод и формируем подробную базу беспорядков русской армии против культурного наследия. Все материалы будут использованы в качестве доказательств по уголовным делам против военных преступников. Агрессору не удастся сломать украинский дух. Ведь весь мир уже восхищается нашей силой, смелостью и искренним желанием защищать свою землю и свободу", – отметил Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики.

В результате боевых действий на территории Украины разрушения и повреждения получили 94 объекта культурного наследия. Среди них: 16 памятников национального значения, 72 – местного значения и 6 – только что обнаруженных объектов культурного наследия.

Больше всего от оккупантов пострадали религиозные объекты. Уничтожено или повреждено 92 сооружения. Это православные храмы, протестантские молитвенные дома, мечети, синагоги. Из них 35 – состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства.

Повреждены или разрушены: 29 мемориальных памятников в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI века, 19 зданий и комплексов музеев и заповедников, 33 дома культуры, театры и библиотеки, а также некоторые другие объекты ценной исторической застройки.

Напомним, разрушение объектов культурного наследия – – это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года. Помогайте фиксировать преступления РФ на национальной платформе: https://culturecrimes.mkip.gov.ua/. При этом необходимо помнить о личной безопасности – она на первом месте. Все собранные материалы будут использованы в качестве доказательств для уголовных производств против российских преступников.