Митинг в поддержку России на Кипре был проплаченным: выяснились новые детали

Митинг в поддержку России на Кипре был проплаченным – флаги РФ раздавали в самом российском посольстве. А после акции они оказались в мусорной куче.

Выбросили их сами участники так называемого автопробега. Об этом рассказала журналистка из Кипра Ольга Рыцар в эфире "24 канала".

По ее словам, акции в поддержку РФ и в поддержку Украины значительно отличаются по численности.

"Эта ситуация выглядит очень плачевно. Максимум несколько десятков российских маргиналов. Мы знаем, что эти митинги – проплаченные, их организовывают компании, финансируемые посольством РФ", – отметила Рыцар.

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Кроме флагов, участникам проплаченных акций выдают специальные наклейки на машины, которые предназначены для того, чтоб заклеить номера. Это, кстати, требуют делать обязательно. Также так называемым протестующим выдают заранее подготовленные баннеры.

За участие в такой акции платят примерно по 15–20 евро. Обычно они длятся несколько часов. А после вся атрибутика, в том числе, флаги оказывается в мусорниках.

Рыцар добавила, что вероятней всего таких митингов больше не будет. Поскольку есть информация о том, что Кипр будет вскоре выдворять российских дипломатов и консулов, но она еще официально не подтверждена.

Напомним, в разных странах мира пророссийские активисты пытаются провести акции в поддержку действий России. В результате, одна из них закончилась вызовом полиции и сожжением российского триколора.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ по всему миру проходят многотысячные митинги в поддержку Украины. Так, в Лондоне у стен посольства РФ в Великобритании устроили акцию, на которую принесли "кровавые трофеи" российским оккупантам. Также люди легли на землю с завязанными руками, чтобы обратить внимание на зверства российских военных в Украине.

Также масштабные акции в поддержку нашей страны состоялись в Польше и Канаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Сан-Хосе в Кремниевой Долине (США) 24 марта состоялся митинг-перформанс "128 детских жизней". Акцию организовало украинское сообщество Калифорнии, чтобы почтить память погибших от вражеских снарядов и пуль детей Украины.