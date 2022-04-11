Позади сорок шесть дней войны.

Мир замер в ожидании русского наступления на Донбассе. По общему мнению, еще два-три дня и оно начнется. Аналитики из Пентагона говорят, что оно будет развиваться по направлению от Изюма на Днепр. Колонны танков уже идут на те места, откуда они начнут свою атаку. Интернет завален снимками этих колонн.

Я не знаю как надо это делать правильно. Но что-то подсказывает мне, что такого рода наступления готовятся тайно и должны быть для противника сюрпризом.

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Во всяком случае операцию "Цитадель" немецкое командование держало в секрете. И по общему мнению, большой заслугой советской (английской?) разведки явилось то, что эти планы стали известны Сталину. Собственно именно эта информация и положила начало контригре, вошедшей в историю под названием "Курская Дуга".

А тут какая-то странная штука получается: все знают когда, все знают откуда и куда, вплоть до того, что известно количество танков и другой техники, какие части, какой численности, под чьим командованием собираются начать наступление...

Может я не в курсе, и это нормально? Теперь так воюют? Чисто спросил. Из любопытства. Это мне напоминает старый советский мультфильм "Ограбление по итальянски": "Сегодня Марио идет грабить банк! Марио, наконец, стал мужчиной! Он перестал заниматься ерундой! Он идет грабить банк!" - одобрительно орет вся улица, включая полицейского...

Мне кажется я сплю и мне снится какой-то то ли смешной, то ли кошмарный сон. И в этом сне все и происходит. Уже месяц русские генералы получают по соплям. Уже месяц они несут невообразимые потери как в живой силе, так и в технике. Я даже уже не говорю о чудовищных злодеяниях, которые они со звериной жесткостью творят на захваченных территориях Украины.

Более того: их противник, украинская армия, день ото дня становится все сильнее. Нарастает поток оружия от западных партнеров, от желающих идти на фронт нет отбоя.

И параллельно с этим, все наблюдатели в один голос говорят, что российские генералы, наконец-то, взялись за ум и теперь уже начнется настоящая война. Война по всем правилам военной науки.

И что? Вот это все и есть ваша "война всерьез"? "Если вы к шпиону Иванову, то он живет этажом выше" - это и есть российская военная наука? Вы ничего не перепутали?

Говорят теперь всей войной будет командовать некий генерал Дворников. Он, де, руководил операцией в Сирии, у него огромный опыт, и теперь, жидобендеровцы, держитесь!

А можно поинтересоваться: это тот самый генерал руководил, когда американцы в бою с 200 вагнеровцами за полчаса превратили их в груду мяса? Или когда его сверхзвуковой истребитель сбили турки? Это он с безопасного расстояния бомбил Алеппо? Это он был уличен в применении химического оружия? Или "такнельзяговорить" и "всенетакоднозначно"?

Если это тот самый генерал, то тогда не страшно. Этот, ничуть не лучше предыдущих. И то, что все детали его наступления уже известны всем желающим - это до боли знакомый почерк российского Генштаба и его овеянной славными победами армии...

Не, ну вы серьезно что ли собираетесь наступать в таких условиях? Я не брежу? А как же "эффект неожиданности"? А как же "использовать замешательство противника"? Или это все фантазии дилетантов? Настоящие вояки наступают с открытым забралом, за неделю предупредив всех откуда куда и когда они будут наступать? Это очень интересно. Думаю, это что-то новое в военной стратегии. Безумству храбрых поем мы славу...

Если я правильно понимаю, то российское наступление в этих условиях превратится опять в забрасывание противника телами своих солдат. И тогда, что же в этой тактике нового? Что в ней от настоящей военной науки? Это все та же дикая жуковщина и "русские бабы еще нарожают" и ничего больше...

Едва заново собрали по сусекам группировку. Совершенно очевидно всем, что ее явно недостаточно для такого наступления. Но, ок, в атаку идти надо, потому, что это такой бзик у Начальника. Он сучит ножками и требует победы во что бы то ни стало. Все понятно. Но зачем же использовать тактику будто у вас под ружьем минимум три миллиона солдат и их жалеть совсем ни к чему?

Ах, другой тактики у вас нет? Что вы говорите! А Начальника нахер послать не пробовали? А что он вам сделает? У вас же под командованием вся армия! Если вы ей объясните, что у нее есть два пути: либо на Киев и погибнуть с вероятностью 50%, либо на Москву и остаться живыми с вероятностью 100%, то может быть они повернут штыки против своего настоящего врага?

Да, знаю, знаю... Утопия. Вам страшно о таком даже подумать. Куда проще опять отправить солдат на убой. Да и хер бы с ним, что наступление провалится. Зато ко мне какие претензии? Мне было приказано наступать - я и наступал. А то, что всех солдат положил и ничего по добился - так это ваш приказ был, Ваше Величество, вам и отвечать... Вот и вся ваша "теперьвойнавсерьез"...

Знали бы те части элитного спецназа, которые вы положили в первой волне своего наступления в самом начале этой бессмысленной войны, что, оказывается, тогда вы воевали понарошку, шутейно... Интересно, что бы они вам сказали? Ой, да ладно, что с вами разговаривать! У вас же вместо головы горшок с говном, вместо совести - портрет Путина в кабинете, а понятие "честь русского офицера" вам даже незнакомо...

Завтра австрийский канцлер отправляется в Москву, разговаривать с Путиным. Впервые с 24 февраля западный лидер будет с ним встречаться очно, не по телефону. И говорить они могут без переводчика, с глазу на глаз. Пресса пишет, что он едет по согласованию с руководством ЕС и отдельно - с Олафом Шольцем. К тому же, накануне он побывал в Киеве у Зеленского.

О чем они будут говорить? Что Нехаммер скажет этому спрятавшемуся от страха в бункере, незадачливому Бонапартику? Можно только гадать!

Надеюсь, что он сумеет ему обьяснить очевидные вещи: что наше дело - правое. Что путинская банда будет разбита, а победа будет за нами.

Слава Украине!