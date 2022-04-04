Макрон: "Ответить за эти преступления придётся российским властям".

Михаил Бродский, посол Израиля в Украине: "Я глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано".

Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине:

"Изнасилование — орудие войны…Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей — сознательно как акт подчинения".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "Я шокирован изображениями убитых мирных жителей в Буче. Крайне важно провести независимое расследование, за которым последует привлечение к ответственности виновных".

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Перевожу с дипломатического на человеческий язык: - украинцев убивают за то, что они украинцы, как Гитлер когда-то убивал евреев за то, что они — евреи. Германия до сих пор платит репарации евреям, связанные с геноцидом. Сейчас на глазах у всего мира происходит геноцид украинцев, а нам обещают расследование. Пять лет? Десять? А потом ещё ждать десять, чтобы выдали виновных, которых нам не выдадут никогда.

Я солидарен с профессиональным подходом министра иностранных дел Дмитрием Кулебой , который сегодня потребовал от мирового соообщества сейчас, а не завтра выполнить шаги в запуске разрушительных санкций против врага:

— Эмбарго на российскую нефть, газ, уголь;

— Закрытие всех портов для российских судов и товаров;

— Отключение всех российских банков от SWIFT.

Нельзя со зверями торговать и вести финансовые расчёты.

Я бы добавил запрет на получение дохода от любых российских ценных бумаг и дивидендов.

Все эти сочувствия больших политических парней не помогут погибшим, которых армия бомжей и гопоты так жестоко убила толко за то, что они украинцы.

Нам нужны действия сейчас , а не завтра и тем более не через 5-10 лет.