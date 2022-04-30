Мир никогда уже не будет таким, как до 24 февраля: Порошенко рассказал, что его больше всего поразило за эти дни войны

Мир больше не будет никогда таким, как был до 24 февраля – , об этом сказал Петр Порошенко в интервью на "5 канале". Пятый Президент рассказал о событиях двух месяцев войны, поразивших его больше всего.

"Я могу подчеркнуть – я был твердо убежден, что война будет. Поэтому начиная с октября месяца я подавал законопроекты, на каждом телеэфире, на каждом Согласительном совете в парламенте я инициировал заседание СНБО. Я пытался увеличить способность страны давать отпор. Что мог – сделал ", – говорит Порошенко.

Видео дня

"Что меня поразило? Наш батальон одним из первых для зачистки, для разминирования зашел в Бучу. Никогда не думал, что я увижу такую картину", – сдерживает эмоции Порошенко.

"Я приехал в Чернигов, мы ходили по городу с городским головой Владиславом Атрошенко. Были уничтожены только гражданские объекты, целенаправленно били по школам. В Украине разрушены 500 детских садов. Целенаправленно били по больницам, стадионам", – замечает Порошенко.

"В этих условиях, в условиях отсутствия света, отсутствия воды, отсутствия пищи – как высоко себя продемонстрировало украинское общество и украинский народ. Я думаю, что мы удивили мир", – убежден Порошенко.

"Меня поразило страдание детей. И это не только убитые дети. Когда вы видите картинку, где мальчик приносит консервы на могилу мамы, которая похоронена у него во дворе, нормальный человек это выдержать не может. Когда вы видите за границей, когда на спине у девочки написан адрес. Эти эмоции иностранцам не передать. Потому что они на это смотрят как на голливудский ужастик, они не чувствуют, какой болью пропитана эта атмосфера", – рассказывает Порошенко.

"Мы точно должны это не забыть. Мы точно должны это помнить. Я не сомневаюсь в нашей победе. Украина никогда не сдастся. Речь идет только о продолжительности войны, но сейчас с помощью мира, с поступлением вооружения, эта победа будет быстрее. Но мы точно должны это помнить, когда будем восстанавливать Украину", – отмечает Петр Порошенко.