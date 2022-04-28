То, что сегодня происходит в Украине — это всего лишь следствие. Следствие длительного молчания, длительного игнорирования, длительного страха, длительного заигрывания, длительной толерантности, длительного бизнеса, длительных совместных геополитических интересов…

В этот список можно внести еще добрую сотню этих самых "длительных", и закончить списком тех, кто принимал в этом участи от граждан Украины внутри страны до…до международных политиков и институций.

И это условное "длительно" можно было бы ограничить рамками "63…" день войны, если бы не одно "но". Российско-украинская война идет с момента аннексии россией Крыма — с февраля 2014-го. В этой войне до 63-го ее дня погибло тысячи украинских граждан, потеряло дом и мигрировало на неоккупированные территории до миллиона украинцев, сотни тысяч оказались в оккупации, сотни тысяч оказались за чертой бедности, более 2000 детей были насильно вывезены из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей на россию. Похищены десятки украинских предприятий. Уничтожено сотни украинских библиотек, десятки национальных заповедников, памятников архитектуры. 63-й день войны, это второй ее этап. Он более кровавый, громкий, масштабный, поэтому более заметный для мира.

Видео дня

А как же тот этап, первый? Ведь у нем Славянск (первая условная Буча), где изнасилованных и убитых так же хоронили в братских могилах, а установление личности по ДНК для захоронения длилось более 3-х лет.

А как же первый этап? Ведь в нем Иловайск, Дебальцево, Изварино, Должанск, ИЛ-76, МН-17, Зеленополье…

Ведь это тоже гибель, трагедия и преступление россии. Как же они? Почему о них так мало говорим сейчас, как бы постыдно закрывая глаза и пряча за эти 63 дня те 8 лет?

Условное "длительно" можно было бы ограничить рамками "63…" день войны, "8 лет войны", если бы не одно "но". До Украины россия убивала Грозный, Карабах, Сирию, детей Беслана. Россия убивала!

Безнаказанно. Безсанкционно. Оставаясь в составе международных институций, которые красиво говорили о правах человека, закрывая глаза на то, что россия убивала. Да и нам-то было все равно, где и кого россия убивала. Ровно до 2014-го, когда россия пришла убивать нас.

Сколько лет этой безнаказанности? 10-20-100? Ведь до россии — а она открыто заявила о том, что рф правопреемница наследия ссср — убивал ссср. В ссср и Афгане, в Чехословакии и Польше. В ссср красный террор убивал граждан ссср, убивал "братские народы". А еще ссср плодил по миру свои красно-серпастые анклавы, связывал мир бизнесом, компроматом и агентурой, вскармливал диктаторов и террористов и делал это абсолютно безнаказанно. Абсолютное, кристаллизованное, безнаказанное зло, которое выросло на почве мирового пофигизма, бизнес интересов и безнаказанности.

СССР и рф не понесли ни одного наказания, ни за одно свое преступление. Именно на этой почве, с уверенностью, что за войну, аннексию, "рыгспублики", насилие, убийство, мародерство, опять ничего не будет и вырос путин, как единичный, так и коллективный.

Ведь абсолютное большинство граждан рф, поддерживающих войну и убийство украинцев, верят, уверены, что им за это ничего не будет, это же "справедливость по-русски", "освобождение", "борьба с фашизмом". Абсолютное большинство граждан рф хотят продолжение войны. Уничтожив Украину, они мечтают уничтожить Польшу, Германию, Эстонию, Латвию, Литву, Словакию, Румынию…и так до бесконечности. Ведь безнаказанность снимает границы, срывает моральные рубильники и вырабатывает стадное чувство вседозволенности.

Россию, путина, русский мир и русский народ вскормила вот эта безнаказанность и вседозволенность.

Мир "проглотил" Приднестровье, Чечню, Абхазию, Осетию, Сирию.

Помните, как путин сказал, что в Сирию они учатся? Он был прав. Они учились в Сирии, Карабахе, в Грозном, в Афгане и даже в Крыму и ОРДЛО они учились. И эта оккупация Украины идет (это не видно тому, кто не видел и не жил в оккупации на Донбассе, те, кто перенес оккупацию, быстро определили, какие ошибки ОРДЛО исправлены в новооккупированных районах) с исправленными ошибками. И если сейчас будут подписаны любые документы про перемирие, следующий этап войны будет с исправленными ошибками, которые россия допустила на этом этапе.

Нет 63 дней войны, есть 108 лет и 63 …и далее дня, или 1008 лет и 63 и далее дня. И каждый этап войны, это еще страшнее, ведь все больше аппетита, все больше уверенности во вседозволенности, все больше куража от безнаказанности.

Путин был прав, когда говорил, что они в Сирии могут тренироваться сколь угодно долго. Ведь ему это позволял мир. Социум. Общество.

Страшные слова, правда? От них хочется убежать и закрыть эту статью. Сказать –автор не права, зачем обвинять весь мир. Это не обвинение. Это ведро холодной воды, которое должно отрезвить. Мир? Нас? Это уж каждый по своей распущенности. Как часто слышали АТОвцы "мы ас туда не посылали", как громко мы пели "это не моя война", как мерзко относились к переселенцам, как цинично снижали расходы на армию во время 8-летней войны, как красиво топили социум в информационном сиропе "гражданская война", "сами виноваты", как благолелейно ждали майские шашлычки.

Каждый из нас оплатит свои счета. Вот мир платит за свою слепость спасением Украины. Политики — репутацией. Мы, жизнями и домами за "какая разница" и "не наша война". За молчание по Сирии, Чечне, Карабаху, Армении, Молдавии, Польше…

Мир сейчас расплачивается по счетам. И дальше эта оплата будет только расти: повышением цен на продукты (маленькая и никому не интересная Украина кормила этот самый мир), дефицитом зерна, масла, сои, металла, удобрений…

Слегка бесит циничное "за счет беженцев обновился и ожил трудовой рынок Европы". Ах, да, мы жители маленькой и никому не интересной страны очень трудолюбивы, аккуратны, толерантны, деликатны, мы учим языки, уважаем традиции, наводим порядок, работаем, не живем на пособия, красим, белим и сажаем чернобрывцы, где бы мы не были.

Как бесит нарцистическое и шовинистическое "ах, к украинцам относятся лучше, чем"… Почему? – ответ банален: мы жители маленькой и никому не интересной страны, очень трудолюбивы, аккуратны, толерантны, деликатны, мы учим языки, уважаем традиции, наводим порядок, работаем, не живем на пособия, красим, белим и сажаем чернобрывцы, где бы мы не были.

Мы стали жертвой именно потому, что мы жители маленькой и никому не интересной страны (кроме россии), очень трудолюбивы, аккуратны, толерантны, деликатны, мы учим языки, уважаем традиции, наводим порядок, работаем, не живем на пособия, красим, белим и сажаем чернобрывцы, где бы мы не были, и вот это мародерство, разговоры "асвабадителей — "как хорошо живут хохлы, кто им разрешил", это тоже вот, слепота мира, безразличие к стране, которая умеет быть цивилизацией, как и безразличие к стране, которая всю жизнь была кровавым гопником-мародером-диктатором.

Мы выиграем войну. Знаете почему? — большая часть мира уже увидела вот эти вопросы, еще не до конца осознала ответы, но начала, понимаете, начала себе их задавать и искать ответы на главный вопрос "как долго мир будет жить от войны до войны, как долго мир будет жить в страхе от россии".

Вчера многие ответы и многие вопросы получили визуализацию на встрече в Рамштайне. И эта встреча, вообще сейчас все встречи, разговоры с россией, лавровым, путиным, абрамовичем, шойгу, и даже реплики навального из тюрьмы, это важно и нужно, в момент пробуждения мира они, как пощечины, хлещут этот самый мир, высокомерием, вседозволенностью, безнаказанностью, пацанским "а что вы нам сделаете".

Ведь всегда прокатывало, понимаете? Всегда и все россии сходило с рук, поэтому планируя этот этап войны, путин вообще не взял во внимание нахождение золотовалютных запасов своей бензоколонки, яхт-вилл–счетов-детей-семей российских олигархов в Европе, ведь "а что нам за это будет" ввело россию в состояние абсолютной власти.

С циничным наслаждением смотрела, как прошла в Москве встреча главы Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с кровавым диктатором владимиром путиным.

Очень внимательно и хладнокровно следила за выражением лица, как путина, так и господина Гутерриша. Ведь впервые международная инстанция попыталась что-то сказать россии, правда, еще по привычке. На своем политическо-дипломатическо-толерантно-озабоченном изоповом языке "ой, а вы зачем вот это все, так нельзя".

Можно! — смело ответил диктатор с базовой настройкой "а что мне за это будет", безнаказанностью в 1000 левел и хладнокровно улыбаясь, заявил, что вынужден был начать по отношению к Украине "специальную военную операцию" согласно статье 51 устава ООН.

Русский насильник, используя психологический прием, прямо сказал жертве –"сама виновата, а будешь дергаться, я еще донасилую".

Жаль, что раша сми больше показывали улыбающегося и купающегося в лучах славы и вседозволенности путина, чем его гостя, и все же, я увидела то, что не скрыть, дикий ужас и тупик в глазах господина Гуттериша, который просто онемел от наглости и хамства, абсолютного мирового зла, которую реально пофиг на все, потому что ни за одно свое преступление это самое зло не понесло никакого наказания.

Путин врал и манипулировал всегда. Это не первая ложь, не первая война. Но, почему только сейчас эту ложь стали видеть и осознавать? — для меня это вопрос.

Статья 51 Устава ООН звучит так: "Данный Устав никоим образом не затрагивает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор, пока Совет Безопасности не прибегнет к мерам, необходимым для поддержания международного мира и безопасности. Действия, предпринятые Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно уведомлены Советом Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочия и ответственность Совета Безопасности, согласно настоящему Уставу, в отношении принятия в любое время таких действий, которые он сочтет необходимыми для поддержания международного мира и безопасности".

Путин в своей манере черное назвал белым, ведь он делал это всегда и не был наказан за манипуляции. Я о приведенном путиным примере Косово и статуса так называемых "республик лднр" "право на самоопределение и свободу народа".

О чем еще говорил путин на встрече с генсеком ООН? — да фактически заявил о своей вседозволенности творить зло и упиваясь своей безнаказанность в мире, сообщил, что все это надолго, ну, по крайней мере до тех пор, пока в Стамбуле Украина не подпишет выгодные путину пункты капитуляции — кстати, говоря об этом, путин был явно доволен ситуацией и подчеркнул, что на переговорах достигнуты положительные результаты. Цитировал Коран в части равенства людей на земле. Видимо Кадыров имеет на путина большее влияние, чем шойгу и гундяев.

В очередной раз назвал "причиной бед Украины госпереворот 2014-го". "Госпереворот" на котором строится милитари – оправдательная пропаганда россии, тема удивительная, ведь путин признал Порошенко законно избранным Президентом Украины, вел с ним переговоры, встречался на всех международных заседаниях во всех международных институциях — ах, да, забыла напомнить, ведь творя зло, россию не выгнали с позором до 2022 года с международных институций, фундаментальной основой который является соблюдение прав, свобод и независимости стран), а на россии путин упрямо манипулирует "на Украине госпереворот". Эй, там, шептине кто-нибудь этому полоумному, что у нас уже 2022-й и был еще один "госпереворот" в 2019-м, который у нас, как во всех цивилизованных странах, называется — выборы.

Очень смешно было про "Минск". "Минск-2 был попыткой мирного урегулирования, но люди в Донбассе остались в блокаде и под военным давлением" — так путин объяснил причины признания россией "независимости "республик" донбасса". Люди Донбасса в "блокаде" и под "военным давлением" все эти 8 лет ездили в мирные части Украины, получали пенсии и соцвыплаты, толпились на КПП и КПВВ, получали загранпаспорта, отдыхали в Европе, Турции, Египте, покупали недвижимость в мирных частях Украины, работали здесь, здесь учились их дети, даже дети "министра мвд лнр" Игоря Корнета.

Еще больше смеялась "россия начала специальную военную операцию в соответствии с уставом ООН" — это вот про то, о чем я писала в начале. Это про плату. Фактически путин это и сказал Генсекретарю ООН – "вы молчали, мы поняли, что нам ничего не будет, поэтому мы всех убиваем в соответствии с вашим молчанием, уставом и так далее". Взрощенная вседозволенность. Вскормленное всевластие. Миру стоит о многом подумать и ответить на многие вопросы. Ведь от ответов мирового социума зависит будет ли их Победа или наша Перемога.

"Москва не отказывается от переговоров с Украиной и рассчитывает достичь договоренностей на дипломатическом треке. На переговорах россии и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем Москва столкнулась с провокацией в Буче. Армия РФ не имеет отношения к событиям в Буче, Москва знает, кто стоит за этой провокацией" — вседозволенность и безнаказанность за все преступления, совершенные ссср и рф в одной этой фразе. Все! Все слезы, смерти и горе! Россия всегда будет убивать и невинно хлопать глазами — "это не мы, нам подкинули". Манипуляции и ложь — это тоже порождение вседозволенности и безнаказанности.

"Убили детей Беслана, ну, и что, а что нам за это будет, это не мы, это чеченские террористы" — когда-то мир проглотил эту ложь, когда-то маленькая ложь перестала быть маленькой, так как на ее почве вырос большой диктатор.

Красный террор 1918-21-27-33-37-41-45-2014-2022… Сейчас от мира зависит многое, остановится ли этот счетчик вседозволенности и безнаказанности или вслед за нами падут Польша, Эстония, Литва, Латвия, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Германия, Франция.

Как долго террорист номер 1 — российская федерация, будет терроризировать этот мир? Что нужно еще увидеть миру, чтобы принять решение и обозначить юридически "россия и путин –террористы номер один"? Как нужно кричать Украине, чтобы мир понял: безнаказанность порождает всевластие, безнаказанность дает силу тиранам, а молчание…

"Сначала они пришли за социалистами, и я молчал — потому что я не был социалистом.

Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал — потому что я не был членом профсоюза.

Затем они пришли за евреями, и я молчал — потому что я не был евреем.

Затем они пришли за мной — и не осталось никого, чтобы говорить за меня", цитата из выступления немецкого пастора Мартина Нимеллера.

Украина вывела на свет это мировое зло. Я имею в виду не только путина и россию, а и то, что их породило, эту страшную гидру "безнаказанность-молчание". Украина готова отсечь голову путину и россии, но, это сделать сложно, ведь путин, это 140 миллионов россиян, поддерживающих войну и упивающихся безнаказанностью. И отсекая одну голову, мы рискуем получить новую — кадырова, шойгу, абрамовича, навального — ведь эти головы вырастут на россии снова и снова, если будет плодотворная почва для вскармливания — молчание мира, безразличие социума, безнаказанность и вседозволенность.

Все чаще вижу в интернете рассуждения о переломе в войне. Какая из бит будет тем самым переломом — Донбасская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Николаевская.

Перелом в этой войне будет не на поле боя. Там будет просто слом армии оккупанта и очищение нашей земли.

Перелом в этой войне будет тогда, когда мир осознает, что россия должна понести наказание, за все, не только за Украину или Бучу, не только за Мариуполь и Херсон. За все. За каждое преступление, совершенное в этом мире.

Когда будут отмщены и отплаканы все убитые россией дети, души, люди, здания, земли.

Когда будет наказан и станет изгоем каждый из граждан этой страны.

Когда мир перестанет молчать, когда мир перестанет быть безразличным, видя убийства, где бы они не происходили.

Когда мир станет единым целым с Украиной: дыханием, помощью, армией, силой, слезами, когда мир осознает цену жизни, мира и борьбы за свободу, когда мир захочет новой политической доктрины и нового геополитического деления, в котором не будет места тиранам и диктаторам, россии, путину и всем их детищам.

В этот момент в мире умрет безразличие, а ВСУ отсекут голову триколорадной гидре и она не отрастет снова.

И знаете, а ведь мы видим этот перелом. Мир стал желто-голубой. Он плачет и воюет вместе с нами. Гордится нами и скорбит с нами. Он ненавидит с нами и молится о нас. Мир кричит "путин убирайся", и бьет санкциями по гидре, загоняя ее в угол. Мир увидел зло и осознал главное — зло должно быть наказано!