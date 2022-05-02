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Минус один генерал в неделю: "спецоперация" Путина близится к провалу – The Daily Mail

Станислав Дощицын
Война в Украине 2022
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Минус один генерал в неделю: 'спецоперация' Путина близится к провалу – The Daily Mail

Киевские власти сообщают, что в Украине уничтожен девятый российский генерал. Это беспрецедентная статистика, которая указывает на то, что объявленная президентом России Владимиром Путиным "спецоперация" идет совершенно не по плану.

Отмечается, что генерал-майор Андрей Симонов погиб в результате артиллерийского обстрела командного пункта армии РФ недалеко от города Изюм на Харьковщине. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает The Daily Mail.

Генерал РФ Андрей Симонов
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55-летний Симонов стал самым молодым генералом, погибшим в боях в Украине. Его называли ведущим специалистом по радиоэлектронной борьбе в вооруженных силах России. В прошлом он командовал кибербезопасностью Западного военного округа РФ.

Украинские защитники заявляют, что в ходе артобстрела были уничтожены до 30 российских военных автомобилей и около 100 оккупантов.

"Россия теряет в среднем одного генерала в неделю в катастрофической войне Путина, что должно быть почти беспрецедентным уровнем истощения для таких высокопоставленных офицеров", – написал на своей странице в Twitter иностранный обозреватель The Daily Mail Ян Биррелл.

Журналист отреагировал на смерть девятого генерала армии РФ в Украине

Такие серьезные потери свидетельствуют о том, что планы Путина относительно захвата Украины не работают, предполагаемых "побед" к 9 мая достичь не удастся. И продолжающаяся с 24 февраля "спецоперация" развивается для России не в нужном направлении.

Также известно еще о 8 российских генералах, погибших в Украине за время вторжения. Это генерал Магомед Тушаев, руководитель чеченского спецназа, убит в засаде под Гостомелем 26 февраля, генерал-майор Андрей Суховецкий убит снайпером 4 марта, генерал-майор Виталий Герасимов погиб в боях под Харьковом 8 марта, генерал-майор Андрей Колесников погиб 11 марта, генерал-майор Олег Митяев погиб 16 марта в боях под Мариуполем, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев погиб в Херсонской области 19 марта, генерал-лейтенант Яков Резанцев погиб 25 марта в результате обстрела под Херсоном, генерал-майор Владимир Фролов, его могилу в Санкт-Петербурге сфотографировали несколько недель назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ближайшие две-три недели определят последующий исход войны Украины против России. При этом многое будет зависеть от того, насколько быстро украинские военнослужащие получат всю необходимую помощь от международных партнеров. Кроме того, в ближайшее время может определиться то, как будут развиваться события через 2-3 года, заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.