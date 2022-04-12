Мину замаскировали под клетчатую сумку: Денисова рассказала о преступлениях российских оккупантов

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления против мирного населения Украины. В частности, враг маскирует взрывоопасные предметы в жилых кварталах.

Один из таких случаев обнаружили в Ирпене, где россияне спрятали противопехотную мину МОН-90 в клетчатой ​​сумке. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, оккупанты применяют против мирного населения и гражданских объектов оружие, строго запрещенное Женевскими конвенциями 1949 года и специальными международными актами. Так, Денисова отметила, что окрестности Северодонецка и Горного в Луганской области были обстреляны фосфорными снарядами.

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"В Харьковской области правоохранители зафиксировали массовое использование врагом мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или другой фактор движения. Спасателям за вчерашний день удалось уничтожить более 80 мин – на крышах, на чердаках и даже на детских площадках", – отметила Денисова.

В связи с этим Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине.

Ранее сообщалось, что в освобожденных от российских оккупантов городах и селах продолжают находить оставленные врагом опасные "сюрпризы". Ведь убегая, военные РФ цинично миновали все подряд, в том числе и еду. Так, в одном из населенных пунктов захватчики поместили мины в мешках с картошкой.

Напомним, что в Тростянце на Сумщине оккупанты заминировали кладбище, а на полях, обочинах и дорогах оставили большое количество растяжек. В городе Пологи Запорожской области военные РФ заминировали больницу, оставив в здании своих раненых сослуживцев.

На Киевщине враг заминировал территорию кондитерской фабрики "Делиция" в Бучанском районе. Более того, оккупанты даже отравили изготовленную продукцию, которая оставалась там. В самой Буче российские военные миновали местность так, чтобы гибли мирные жители – гранаты захватчики оставляли под обычными стульями.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские специалисты завершили первый этап разминирования города Ирпень под Киевом. Там обнаружили более 3000 взрывоопасных предметов.