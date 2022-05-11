Минобороны о ситуации на фронте: это очень сложная борьба, все меняется

Замминистра обороны Анна Моляр пояснила сдержанную позицию ведомства в отношении прогнозов об окончании войны с Россией. По ее словам, любые заявления могут негативно повлиять, а именно – корректировать действия врага.

Об этом сообщает издание "LB". Чиновница подчеркнула, что ее слова оккупанты будут трактовать как сигнал или официальную позицию власти.

"Ну вот скажем, когда нас постоянно просят, требуют: скажите, почему там в определенный регион не прислали определенному подразделению помощь? Неважно, какой ответ мы дадим. Если скажем, что не послали - это сигнал врагу, а значит нет никаких контактов, значит, все-таки все идет успешно. Если мы скажем: нет, минуточку, помощь идет, для них это означает, что они недоработали, где-то есть канал, по которому идет помощь", – отметила она.

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По словам Маляр, это же касается и стратегии – любой ответ будет означать, что у власти есть определенный план. Замминистра подчеркнула: некорректно говорить, что будет через неделю. "Если вам кто-то точно рассказывает, что будет – это некомпетентно", – добавила она.

"Понятно, что какой-то план есть, но это будет восприниматься как повод для того, чтобы корректировать их действия. Единственное, что здесь можно абсолютно точно говорить, что это очень сложная борьба, что наши Вооруженные силы иногда имели ситуацию с соотношением сил 1:15 не в нашу пользу – чтобы было понятно, какой ценой даются те победы, которые есть, и то сдерживание, которое является. И вы знаете, что есть временно оккупированные территории сейчас, то есть не все так просто", – резюмировала чиновница.

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