Минобороны Британии показало карту боевых действий в Украине: ситуация на 5 мая

Министерство обороны Великобритании обнародовало карту боевых действий в Украине по состоянию на 5 мая. Согласно карте, Россия пытается прорвать украинскую оборону на трех направлениях: в районе Изюма на Харьковщине, на Донбассе и на юге в направлении Запорожья.

В свою очередь, Вооруженные силы Украины контратакуют на двух направлениях: Харьковском и Николаевском. Карту Минобороны Великобритании выложило в Twitter.

"Продолжается незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину. Ниже приведена последняя информация оборонной разведки по ситуации в Украине на 5 мая 2022 года", – говорится в сообщении.

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Как известно, идут 71-е сутки полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины. По сообщению Генштаба ВСУ, Россия пытается вести наступление на нескольких направлениях, но Силы обороны Украины героически держат оборону.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в ближайшие дни российские оккупанты могут увеличить интенсивность боев. Начало активного наступления следует ожидать на Криворожском, Запорожском направлениях и направлении к зоне ООС.

Также Арестович заявил, что наступление оккупантов на Изюмском направлении провалилось – армия РФ продвинулась незначительно, при этом понесла колоссальные потери.

У Украины также есть потери на востоке страны, однако они значительно меньше российских.