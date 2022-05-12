Минобороны Британии показало актуальную карту боевых действий в Украине

Полномасштабная война России против Украины длится уже 78-е сутки. Оккупационные войска пытаются вести активные наступательные действия на пяти направлениях.

Актуальную карту боевых действий состоянием на 14:00 12 мая опубликовано Министерство обороны Великобритании в Twitter. "Продолжается незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину", – cказано в сообщении.

Согласно данным британцев, украинские защитники перешли в контрнаступление на Харьковщине, а также на Николаевщине в направлении Херсонской области.

Российские оккупанты разворачивают наступательные действия сразу на пяти направлениях: Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском. Также враги продолжают наносить удары по Мариуполю, сосредоточив внимание на территории завода "Азовсталь".

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Как отмечал Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 12 мая, российские войска продолжают нести потери почти на всех направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки украинские воины уничтожили около 300 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине в живой силе с начала вторжения уже превысили 26 600 человек.