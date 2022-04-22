Министры обороны западных стран проведут переговоры по поддержке Украины

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе отправится в Германию, чтобы провести переговоры с союзниками по обороне, посвященные Украине. Встреча состоится на авиабазе Рамштайн во вторник, 26 апреля.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби, сообщает американское издание The Hill. Сколько стран примут участие в переговорах, пока неизвестно.

"Консультативная группа по обороне Украины соберет заинтересованные стороны со всего мира для серии встреч, посвященных последним потребностям Украины в обороне, а также обеспечит прочную безопасность и суверенитет Украины в долгосрочной перспективе", - отметил Кирби.

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Он добавил, что во встрече примут участие не только союзники по НАТО.

Темы для обсуждения будут включать в себя последнюю оценку поля боя возобновленного российского наступления на востоке Украины, то, как страны могут активизировать базу оборонно-промышленного комплекса, чтобы продолжить постоянный приток оружия к украинским Вооруженным силам, а также более широкий взгляд на потребности Киева в обороне, выходящие за рамки нынешней войны с Россией.

Отметим, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона подтвердил неизменную и постоянную поддержку вооруженных сил Украины на фоне нового наступления российских войск на востоке нашей страны.

21 апреля в США объявили о новом пакете военной помощи на $800 млн, включающем тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина начала в больших количествах получать военную помощь от стран Запада. В частности, речь идет о дальнобойной артиллерии и снарядах к таким установкам.

Военно-воздушные силы США разработали специально для Украины новую систему беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost. Она должна удовлетворить потребности наших военных.

Европейский Союз принял решение закупить для Украины тяжелое оружие для оказания сопротивления российскому оккупанту. Вооружение будет передано армии ВСУ в ближайшее время на безвозмездной основе.