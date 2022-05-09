Министр обороны Британии: Путин и его генералы копируют фашизм и тиранию 70-летней давности

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин и его ближайшее политическое окружение в войне против Украины "копируют фашизм" нацистов. По его словам, их действия портят некогда гордую мировую репутацию России.

Об этом сообщает британское издание The Guardian, в распоряжение которого попали цитаты из будущего выступления главы Минобороны страны. Уоллес отметит, что Путин и его генералы повторяют ошибки тоталитарных режимов прошлого века.

В частности, он укажет на неспровоцированное и незаконное широкомасштабное вторжение в Украину, уничтожение невинных граждан и их домов, а также массовые зверства, в том числе против женщин и детей.

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"Давайте отметим абсурдность российских генералов — блистательных в наглаженных парадных мундирах и отягощенных многочисленными медалями — за то, что они полностью замешаны в похищении Путиным гордой истории защиты их предков от безжалостного вторжения фашизма", — скажет министр обороны Британии.

По его словам, профессиональные солдаты также потрясены поведением российской армии, которая неоднократно бомбардировала мирных жителей, но не достигла поставленных военных целей.

Напомним, на встрече с самопровозглашенным правителем Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о целях своей "спецоперации" в Украине. Оказывается, российские оккупанты убивают и пытают мирных жителей Украины, чтобы "остановить геноцид Донбасса, который нельзя больше было терпеть", и искоренить "неонацизм" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ради достижения постоянно меняющихся "целей спецоперации" Россия в Украине уже потеряла более 25,6 тыс. солдат и офицеров, 150 из которых – только за последние сутки. Также ВСУ уничтожили 199 самолетов и 158 вертолетов.

Огромные потери несет российская оккупационная армия и в другой технике. А экономика РФ оказалась на грани краха из-за жестких санкций, наложенных странами цивилизованного мира на государство-агрессор.