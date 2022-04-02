Минирование ГЭС и отказ от Женевской конвенции по военнопленным: оккупанты продолжают придумывать новые фейки

Российские оккупанты и пропагандисты продолжают распространять дезинформацию о войне в Украине. В пятницу, 1 апреля, они запустили фейк о том, что "украинские националисты" якобы заминировали шлюзы Александровской ГЭС в Николаевской области.

Минобороны РФ придумало ложь о том, что наши защитники якобы могут взорвать ГЭС лишь для того, чтобы обвинить в этом россиян. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Еще один фейк касался Женевской конвенции. Служба внешней разведки страны-агрессора заявила, что Украина якобы сообщила Великобритании, что мы не будем соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными оккупантами.

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"Этим разведка РФ пытается дискредитировать Украину на международной арене", – отметили в СНБО.

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области оккупанты распространяют информацию о том, что Украина якобы прекратила выплачивать заработную плату госслужащим. При этом захватчики говорят, что в дальнейшем такие выплаты будет осуществлять РФ, однако верить им не стоит – это очередной российский фейк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта в Минобороны РФ запустили фейк о "летучих эскадронах смерти" украинских националистов, якобы обстреливающих жилые дома в Харькове.

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