'Ми з України!': мир увидела народная газета, которую подготовили украинский и литовский союз журналистов

Национальный союз журналистов Украины подготовил совместно с Союзом журналистов Литвы выпустил спецгазету "Ми з України!". Авторами уникального проекта являются журналисты из Вильнюса, Клайпеды и разных городов Украины.

Первый выпуск газеты вышел тиражом 80 тысяч экземпляров. Об этом сообщил НСЖУ.

В специальной газете говорится, как война против российских оккупантов сплотила украинцев. Как в ее поддержку стал весь мир и кто больше всего помогает украинским беженцам. Как люди творческих профессий становятся военными или объединяются в волонтерские центры и многое другое.

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Война в Украине "напоминает январь 1991 года, когда тот же Кремль, тогда называемый советским, пытался заглушить голос Литвы, объявившей себя свободной", – пишет в своем материале литовский журналист Домас Шнюкас. "Москва 32 года назад не хотела дать свободу Литве, как и ныне – Украине. Когда политическая демагогия, угрозы и пропаганда не помогли, направили армию"… Но, убежден автор, "как бы ни были имперские аппетиты россии и ее пропаганды, Украина победит , а ее журналистика впишет золотые страницы в историю, которой будет гордиться".

Кроме того, литовские коллеги рассказывают в своих публикациях о той огромной поддержке, которую дружественная страна оказывает нашим землякам. Литовцы объединяются и помогают украинским семьям с детьми, собирают гуманитарную помощь. "Утро начинается с молитвы за Украину, день кончается молитвой за Украину", – пишет журналистка Юрате Мажаева.

О том, как украинские медийщики берут в руки оружие, чтобы защищать свои города, как люди в разных городах объединяются в волонтерские штабы, – в материалах украинских коллег из разных уголков страны.

Харьковские журналистки – две молодые мамы, которые с первых дней вынуждены прятаться от обстрелов в метро, смогли за считанные часы скоординировать блоггеров, журналистов, волонтеров, чтобы каждый из них вел борьбу на своем фронте – публиковал достоверную информацию, боролся с фейками или собирал гуманитарные грузы.

В Запорожье активист и шоумен открыл волонтерский центр "Паляница", собирающий средства на снаряжение и технику для военных и уже обеспечивший защитников несколькими сотнями бронежилетов. В Ивано-Франковске дизайнеры и музыканты шьют спальные мешки. В Кировоградской области журналисты плетут сетки и готовят еду для военных…

И именно об этой силе единения – на страницах газеты "Мы из Украины!" Ее название – не случайно. Фраза, которую впервые сказал в своем видеообращении к согражданам председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким – уже стала символической. Ее используют вместо приветствия, с ней стали выпускать футболки, чашки и даже обложки на паспорта. А сам Виталий Ким стал "суперзвездой ужасающей войны", пишут СМИ. Публикация о нем также находится на страницах газеты. Как и о еще одном авторе легендарной фразы "Русский военный корабль, иди..." – морского пехотинца Романа Грибова.

Также читатели на страницах газеты смогут узнать, как оформить материальную помощь для внутриперемещенных лиц, как вести себя, когда в городе нет связи, что делать при обстрелах, и как помочь себе в случае болезни, если рядом нет врача…

Эта газета – подарок украинским читателям от наших литовских коллег, говорит глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Мы благодарны за инициативу главе Союза журналистов Литвы Дайниусу Радзявичюсу и редакторке из Клайпеды Иоланте Бенюшите. Наша общая газета – это прямое доказательство действенного журналистского братства, – добавляет Сергей Томиленко . – Это издание – и, конечно, о нашей Победе!"

Литовская Ассоциация Медиа Этики Литвы оказала финансовую поддержку, благодаря которой украинцы в разных регионах смогут получить издания бесплатно.

"В журналистике важны все детали жизни людей. Но самое важное – понять, что жизнь и свобода человека – и есть основной объект журналистики. Поэтому мы вместе с коллегами из Украины. Они ведь – при жизни свободных людей своей страны и всего мира", – комментирует глава Союза журналистов Литвы Дайниус Радзявичюс.

Спецвыпуск газеты "Ми з України!" вышел тиражом 80 тысяч экземпляров. Распространяется через областные организации Национального союза журналистов Украины во всех регионах, через волонтерские организации.