Метинвест уже передал ВСУ 8 тысяч бронепластин для более 4 тысяч жилетов

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского уже передала вооруженным силам Украины и территориальной обороне порядка 8 тысяч бронепластин, которыми можно укомплектовать более 4 тысяч бронежилетов. Об этом в эфире канала Freedom заявил генеральный директор комбината Запорожсталь Александр Мироненко.

По его словам, Группа оказывает системную и комплексную помощь армии. "Помимо этого, мы освоили производство бронепластин на наших предприятиях: на текущий момент произведено и передано уже более 8 тысяч бронепластин, которыми можно укомплектовать более 4 тысяч жилетов. Эти бронепластины держат калибры 7,62 и 5,45 — это проверяли военные, и мы слышали об этих пластинах очень хорошие отзывы.

Помимо этого, Метинвест безоплатно предоставит 900 тонн специальной стали. И из этой стали будут произведены пластины, которые смогут обеспечить комплектацию еще порядка 90 тысяч жилетов. А еще 10 тысяч жилетов мы купили непосредственно у производителей", - отметил он.

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По словам Мироненко, все это позволит существенно снизить дефицит бронежилетов у военных, которые сражаются с российскими оккупантами. Кроме того, компания передала ВСУ и территориальной обороне уже несколько сотен единиц колесной техники.

Напомним, группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов. Кроме стали для бронеплит, Метинвест закупает за границей уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. На это было выделено 10 млн евро. Уже приобретено 10000 бронежилетов, более 8000 касок, около 25000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров.