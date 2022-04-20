Мэр Николаева сообщил о новых взрывах в городе

В ночь на среду, 20 апреля, в Николаеве прогремели новые взрывы. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу, она продолжалась более трех часов.

Об этом глава Николаева Александр Сенкевич сообщил на своем канале в Telegram. Сообщение появилось около двух часов ночи.

Мэр призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

"Снова взрывы в Николаеве. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен", – говорится в сообщении.

Отметим, что вечером понедельника, 18 апреля, в Николаеве также прогремело несколько взрывов. Как выяснили спасатели, в результате российских артиллерийских обстрелов начался пожар жилого дома и складского помещения магазина.

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Кроме того, российские оккупанты повредили электроопору. Рядом образовалась воронка шириной около 20 метров. По словам Сенкевича, пострадали два человека, никто не погиб.

Под обстрел также попал зоопарк общегосударственного значения "Nikolaev zoo". Известно, что на территорию зоопарка прилетели два снаряда. По предварительным данным, животные в результате атаки не пострадали. Это уже в четвертый раз, когда этот зоопарк подвергается обстрелу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля российские оккупанты обстреляли населенные пункты Николаевщины реактивными системами залпового огня. Было зафиксировано попадание вражеских снарядов в жилые кварталы.