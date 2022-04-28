Мэр Мелитополя подтвердил подрыв моста, по которому оккупанты возили технику из Крыма

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что по данным спецслужб Украины, подрыв моста подтверждается. Он обрадовался, что перекрылся канал связи поставок военной техники из Крыма.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости". По словам мэра, сейчас у него двоякие ощущения уничтожения моста.

"У меня двоякое чувство. Конечно, разрушается наша инфраструктура, которую строили много лет. Но через эту инфраструктуру сегодня оккупанты поставляют технику и вооружение, чтобы убивать, прежде всего, наше гражданское население. Поэтому я больше рад уничтожению моста", – отметил Федоров.

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При этом он не стал отрицать версию, что подрыв моста – дело рук украинских партизан, которые против оккупационных властей и разными способами пытаются давать ей отпор.

"По всему Мелитопольскому району действительно очень сильное патриотическое движение. Все хотят жить в демократической проевропейской стране. Это мы видели в первые дни оккупации, когда проходили многотысячные митинги. Оккупанты думали, что смогут сломать патриотический проукраинский дух у наших жителей, но им этого не удалось", – подчеркнул мэр Мелитополя.

Напомним, что 28 апреля около 8 часов утра был разрушен железнодорожный мост в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района Запорожской области. Через этот мост российские военные снабжались оружием и топливом из временно оккупированного Крыма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мелитополе даже во время оккупации погибают десятки российских солдат. Предполагают, что захватчиков в городе начали "ловить" ночные патрули.

Позже стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе неизвестные патриоты уничтожили более 100 военных Российской Федерации. Найти мстителей рашистам до сих пор не удалось, поскольку против них – весь город.