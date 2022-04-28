Мэр Мариуполя заявил об угрозе вспышки смертоносных эпидемий в городе

В Мариуполе существует угроза смертоносных эпидемий. В связи с этим необходима немедленная эвакуация всех жителей города.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Мариуполя в официальном Telegram-канале. Как говорится в сообщении, из-за антисанитарии и невыносимых условий жизни городу грозит вспышка заболеваемости холерой, дизентерией и кишечной палочкой.

"Уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Вскоре в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии – из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч тел под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи", – предостерегли в горсовете.

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что оккупанты не в состоянии обеспечить людей водой, пищей и медикаментами, "или просто не заинтересованы в этом".

"Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе – средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация", – призвал Бойченко.

Ранее вблизи города обнаружили еще одну братскую могилу. Ее зафиксировали спутниковые снимки Maxar.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 апреля оккупанты сбросили на Мариуполь более 50 авиабомб. Защитники города не сдаются и просят помочь в деблокаде и эвакуации мирных жителей.